Apple-AirPlay-Code in der Tesla-App aufgetaucht

Vor über einem Jahr hatte Elon Musk bereits angekündigt, dass sein Unternehmen, Tesla, die AirPlay-Unterstützung in seinen Wagen in Betracht ziehen würde. Laut dem Twitter-Account @Tesla_App_iOS wurde ein entsprechender Code-Schnipsel in der neuesten Version der Tesla-iPhone-App (App-Store-Link) gefunden.

„allowsAirPlayForMediaPlayback“ heißt besagter Schnipsel, der die Grundlage für eine mögliche Integration von Apples kabellosem Audio-Playback bildet. Bisher funktioniert AirPlay in Tesla-Autos noch nicht, doch der Code deutet daraufhin, dass an dieser Sache gearbeitet wird. Vielleicht können sich Tesla-Besitzer noch in diesem Jahr über den entsprechenden AirPlay-Support freuen.

Apple hat AirPlay vor ein paar Jahren grundlegend überarbeitet, sodass es nun die Audiowiedergabe mit bis zu 24 Bit/48 kHz über WLAN unterstützt. Die AirPlay-Unterstützung würde es Fahrern und Mitfahrern gleichermaßen ermöglichen, Musik und Podcasts vom iPhone an das Tesla-Soundsystem zu senden, ohne eine Verbindung über Bluetooth herstellen zu müssen.

Wir halten euch natürlich auf dem Laufenden, wenn es mehr Infos zum Thema AirPlay-Support in Teslas gibt. Die aktuelle Tesla-iOS-App könnt ihr derweil kostenlos im App Store laden.