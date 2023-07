Nanoleaf: Update scheint Border Router-Funktion für HomeKit zu aktivieren

Schon vor rund eineinhalb Jahren hat der Smart Lighting-Hersteller Nanoleaf angekündigt, dass die eigenen Produkte Nanoleaf Shapes, Elements und Lines aktualisiert werden, um eine Thread Border Router-Funktionalität zu ermöglichen. Nun ist diese Option offenbar mit einem jüngsten Update erfolgt, wie HomeKitNews berichtet.

Was genau ist jedoch ein Border Router? In der Umgebung eines Thread-Netzes ist ein Border-Router ein Gerät, das als Mitglied des lokalen Thread-Mesh-Netzwerks und als Gateway zwischen diesem Mesh-Netz und den größeren Netzen darüber hinaus dient. Beispiele für Border Router sind die eero 6 und eero 6+ Router von Amazon, die über diese Eigenschaft verfügen. Auf der Verpackung von Geräten ist zudem meist auch das Logo „Built on Thread: Border Router“ aufgedruckt.

Im Fall des Nanoleaf-Updates sind die oben erwähnten Produkte damit die ersten Thread Border Router von Drittanbietern, die neben den Apple-eigenen Border Routern im HomePod Mini, HomePod (2. Generation) und Apple TV 4K (2. oder 3. Generation mit 128 GB) funktionieren – oder diese sogar in einigen Fällen ersetzen.

Das entsprechende Update mit der Versionsnummer 8.5.2 wurde kürzlich zuerst von u/ManufacturerOk8154 im HomeKit-Subreddit bei Reddit angesprochen – kombiniert mit der Frage, ob jemand irgendwelche Änderungen seit dem Update bemerkt hat. Wie HomeKitNews berichtet, konnten zwei eigene Nanoleaf Shape-Sets nach der Aktualisierung in HomeKit über die Eve for HomeKit-App im Abschnitt Thread Network angezeigt werden. Von Nanoleaf selbst heißt es bezüglich des neuesten Updates:

„Firmware-Version 8.5.2 und iOS/Android-App-Version 9.1.0 sind jetzt erforderlich, um Thread Border Routing auf den oben genannten Produkten [Nanoleaf Shapes, Elements, Lines] zu aktivieren. Matter und HomeKit Thread-Geräte werden nun vollständig unterstützt. Dieses Update nutzt auch Thread-Netzwerk-Anmeldeinformationen von den Ökosystemen (falls bereits vorhanden), um Nanoleaf Border Router in dasselbe Thread-Netzwerk wie Ihre Border Router von Unternehmen wie Apple und Google einzubinden, oder Nanoleaf Thread-Anmeldeinformationen mit den Ökosystemen und anderen Drittanbietern zu teilen, falls die Anmeldeinformationen nicht bereits verfügbar sind, wenn der Nanoleaf Border Router eingeschaltet ist.“

Das v8.5.2-Update kann daher eine gute Nachricht für Nutzer und Nutzerinnen von HomeKit-over-Thread- oder Matter-over-Thread-Geräten sein, da es Möglichkeiten eröffnet, Thread zu nutzen, wo es vorher vielleicht nicht so einfach war, zum Beispiel ohne den Kauf eines HomePod mini.