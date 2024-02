Apple Arcade: Das sind die nächsten Neuerscheinungen

Wer sich für Premium-Spiele interessiert, findet bei Apple Arcade eine große Auswahl an Titel, die ohne Werbung und ohne In-App-Käufe ausgestattet sind. Der Katalog wächst stetig und regelmäßig kommen neue Spiele hinzu. So hat Apple auch jetzt für den März dieses Jahres schon drei neue Games angekündigt: Crayola-Abenteuer, Bloons TD Battles 2+ und The Battle of Polytopia+. Wir stellen euch die drei Neuerscheinungen vor.

Crayola-Abenteuer

Die Neuerscheinung von Red Games erscheint am 7. März dieses Jahres und ist eine offene Erzählung, kombiniert mit einem abenteuerlichen Gameplay – und damit ein Paradies für fantasievolle Köpfe jeden Alters. Mit unbegrenzten kreativen Möglichkeiten und erstklassigen digitalen Werkzeugen erschaffen die Spieler und Spielerinnen außergewöhnliche Charaktere und einzigartige Welten im lebendigen Universum von Crayola Adventures. Der Gründer und CEO von Red Games Co. Brian Lovell, kommentierte die bevorstehende Veröffentlichung von Crayola Adventures mit den Worten:

„Diesen März, während des Nationalen Lesemonats, sind wir begeistert, Crayola Adventures vorzustellen, ein Spiel, das die Spieler befähigt, die Autoren, Illustratoren und Helden von Geschichten zu sein, die so einzigartig sind wie sie selbst. In einer Welt, in der junge Menschen in digitale Plattformen eintauchen, ist Crayola Adventures eine Brücke für Spieler aller Altersgruppen, um eine Verbindung zwischen ihren digitalen Erfahrungen und ihrer Lernreise herzustellen, um Problemlösungs-, Kreativitäts- und Sprachfähigkeiten zu verbessern – und das alles in einer wahnsinnig lustigen Umgebung, die sie ermutigt, sich frei auszudrücken.“

Crayola-Abenteuer (App Store-Link) wird über Apple Arcade für iPhones, iPads, den Mac und das Apple TV verfügbar gemacht werden.

Bloons TD Battles 2+

Ebenfalls am 7. März erscheint in der Kategorie „Legendäre Spiele des App Stores“ Bloons TD Battles 2+ von Ninja Kiwi. Das ultimative Kräftemessen in Form eines Tower-Defense-Spiels ist damit auch bei Apple Arcade gelandet – mit mächtigen Helden, epischen Affentürmen und neuen dynamischen Karten. Die Arcade-Version bringt sogar noch mehr Spielmöglichkeiten für die Bloon-Plattmachkämpfe, wie dem brandneuen Offlinemodus „Heldenherausforderung“, mit. In der Beschreibung heißt es:

„Mach dich bereit für deinen Sieg, indem du die nagelneuen ‚Kampfbereit‘-Quests abschließt und dich vom Roten Bloon-Lager durch die Ränge bis ganz hinauf in die sagenumwobene Halle der Meister kämpfst. Du weißt ja: 2 Helden betreten die Arena, aber nur einer verlässt sie als Sieger!“

Bloons TD Battles 2+ (App Store-Link) wird am 7. März 2024 für iPhones und iPads bei Apple Arcade im deutschen App Store erscheinen.

The Battle of Polytopia+

Ein weiteres Spiel aus dem „Legendäre Spiele des App Stores“-Segment ist The Battle of Polytopia+, das für Apple Arcade auch am 7. März 2024 erscheinen wird. In dem preisgekrönten rundenbasierten Strategiespiel schlüpfen die Spieler und Spielerinnen in die Rolle eines Stammesführers mit dem Ziel, eine blühende Zivilisation aufzubauen, unbekannte Gebiete zu erobern und fortschrittliche Technologien in einem spannenden Wettbewerb mit anderen Stämmen zu beherrschen.

The Battle of Polytopia+ (App Store-Link) wurde von Midjiwan AB entwickelt und wird ab dem 7. März 2024 für iPhones und iPads im deutschen App Store zum Download bereitstehen.