Apple Arcade: Diese vier Spiele erscheinen in Kürze

Apple stellt über den eigenen Spiele-Dienst Apple Arcade in der Regel jede Woche neue Spiele vor. Mit dem kommenden iOS 14 wird es darüber hinaus auch einige Neuerungen beim Spiele-Abo von Apple und im App Store geben. Das zeigt unter anderem die neue Betaversion von iOS 14, die seit kurzem erhältlich ist. “Wenn du ein Gerät mit iOS 14 hast, werden auf der Registerkarte ‚Alle Spiele anzeigen‘ die nächsten vier Releases des Dienstes angezeigt, einschließlich einiger großer Überraschungen”, berichtet TouchArcade. “Interessanter ist, dass die Veröffentlichungstermine auch indirekt über den App Store für alle vier neu aufgedeckten Spiele geteilt wurden.”

Eine der Neuerscheinungen unter iOS 14 wird Samurai Jack: Battle Through Time (App Store-Link) sein, das am 21. August für Konsolen und PCs erscheinen soll und als Action-Platformer daher kommt. Es wird am gleichen Tag des iTunes-Veröffentlichungsdatums bei Apple Arcade erscheinen. Auf anderen Plattformen wird Samurai Jack für 39,99 Euro kosten. Den Trailer zum Spiel haben wir euch eingebunden.

Zu den Arcade-Neuerscheinungen zählt auch The Last Campfire (App Store-Link), das von Hello Games entwickelt und erstmals im Jahr 2018 während der Game Awards präsentiert wurde. In diesem März stellten die Macher ihren Spiele-Titel auch in einem Nintendo Indie Showcase für die Nintendo Switch vor. The Last Campfire wird als Abenteuer mit wunderschönen Grafiken beschrieben, in denen Entscheidungen eine wichtige Rolle spielen. Das Release bei Apple Arcade ist für den 27. August 2020 geplant.

Ein weiterer Titel wird mit Next Stop Nowhere (App Store-Link) vom Night School Studio bei Apple Arcade erscheinen. Die Entwickler sind bereits durch ihr Spiel Oxenfree bekannt geworden und stellten gestern einen ersten Trailer bei Twitter zur Verfügung. Next Stop Nowhere wird laut Entwickler ein “galaktischer Roadtrip”, der bei Apple Arcade am 14. August 2020 aufschlagen wird und sehr vielversprechend aussieht.

Couldn’t we all use a galactic road trip right about now? Next Stop Nowhere. Coming very soon, exclusively on @AppleArcade. pic.twitter.com/QB75bncBA0 — Night School Studio (@nightschoolers) August 4, 2020

Als letzte Ankündigung findet sich im iOS 14-App Store der Titel World’s End Club (App Store-Link), das von Izanagi Games kreiert worden ist. Die Entwickler waren bereits mit ihrem Titel Death Come True für iOS, Android, Nintendo Switch und PCs erfolgreich und legen nun mit ihrem Apple Arcade-Spiel nach. World’s End Club soll am 4. September 2020 bei Apple Arcade erscheinen, weitere Informationen gibt es auf der offiziellen Website der Entwickler.