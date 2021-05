Apple Arcade: Updates für Spire Blast, Crossy Road Castle und mehr

In jeder Woche präsentiert Apple über den eigenen Spiele-Service Apple Arcade neue Titel oder auch größere Updates für bestehende Spiele. Am heutigen Freitag dürfen sich unter anderem vier Games über frische Aktualisierungen freuen. Wir listen diese nachfolgend auf.

Spire Blast

Das Apple Arcade-Game Spire Blast setzt auf die bekannte Match 3-Thematik und setzt dieses in Form eines 3D-Turms sowie einer kunterbunten, niedlichen Grafik um. In der neuesten Version 1.3.0 gibt es unter anderem eine neue Welt namens Süßkramia mit zwei neuen Mechaniken, ein Hilfesystem für die schwierigsten Level, Sternentruhen mit Belohnungen fürs Sammeln von Sternen, ein neues Level-Balancing sowie verschiedene Fehlerbehebungen.

Crossy Road Castle

Auch Crossy Road Castle, ein Arcade-Ableger vom Entwicklerstudio Hipster Whale, wurde aktualisiert und liegt jetzt in Version 4.2 im deutschen App Store vor. Mit diesem Update wurde ein Herausforderungs-Event hinzugefügt: „Teste deine Turmkletterfähigkeiten und wetteifere mit anderen um die beste Punktzahl“, heißt es dazu vom Entwicklerteam im Changelog.

Wonderbox

In Wonderbox, einem Action-Abenteuer, das sich in wunderschön gestalteten Dioramen abspielt, geht es ums Erschaffen und Entdecken. In der nun vorliegenden Version 1.4.0 von Wonderbox wurden zwei Blöcke hinzugefügt: Eine Spieluhr spielt eine Musiknote, wenn man auf sie tritt oder schlägt und kann im Set „Scorching Frontier“ gefunden werden. Zudem gibt es einen Wiederbeleber, der besiegte Gegner neu zum Leben erweckt, wenn sie zu einer Box zurückkehren. Dieser kann im Set „Burgfehde“ gefunden werden. Darüber hinaus wurden die Ladezeiten für Kisten mit vielen lichtemittierenden Entitäten verbessert, ebenso wie die Logik für das Empfehlen von Abenteuern. Weiterhin wurde eine Option zum Hinzufügen und Entfernen von Abenteuern zu „Meine Liste“ auf dem Abenteuer-Bildschirm hinzugefügt.

Survival Z

Im Überlebens-Abenteuer Survival Z schlägt man sich mit allerhand Zombies herum und muss weitere Überlebende finden, um die Untoten auszulöschen. In der neuen Version 1.1.2 des Spiels kann man sich nun auf eine große Herausforderung im neuen Spielmodus „Ampullen-Runde“ freuen. Dort müssen Überlebende so weit wie möglich gegen nicht enden wollende Wellen von Untoten gebracht werden. In jeder Woche gibt es neue Ziele und neue elementare Fähigkeiten, zudem lassen sich mit den eigenen Taten neue Startfähigkeiten sammeln und gegen Spieler auf der ganzen Welt antreten, um zu zeigen, was in einem steckt.