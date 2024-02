Apple Arcade: Zwölf Spatial Games für die Vision Pro

Bis die Apple Vision Pro auch in Deutschland auf den Markt kommen wird, wird wohl noch eine ganze Weile vergehen. Trotzdem ist es interessant zu sehen, wie Apples das Projekt in den USA immer weiter forciert. In einer neuen Pressemitteilung hat man jetzt bekannt gegeben, dass zwölf Spiele auf Apple Arcade speziell für das Vision Pro Headset optimiert wurden.

„Dies ist erst der Anfang einer neuen Ära im Gaming, in der Spieler vollständig in atemberaubende Spielwelten eintauchen und mit Spielen in ihrer physischen Umgebung auf erstaunliche neue Weise interagieren können“, sagt Alex Rofman, Senior Director of Apple Arcade bei Apple.

Richtig spannend sieht beispielsweise Game Room aus. Hier werden die Poker-Karten direkt auf dem vor euch stehenden Tisch verteilt und gelegt. Auch ein schickes Schachbrett steht in der App zur Verfügung – hier kann man die einzelnen Figuren schon fast selbst anfassen.

Diese Apple Arcade Games wurde bereits für Vision pro optimiert

Game Room

WHAT THE GOLF?

Cut the Rope 3

Jetpack Joyride 2

Patterned

Illustrated

Wylde Flowers

stitch.

Synth Riders

LEGO Builder’s Journey

Bloons TD 6+

Super Fruit Ninja

Eine besonders spaßige Angelegenheit scheint auch Fruit Ninja zu sein – hier zerschmettert man die fliegenden Früchte nicht mit dem Finger auf dem Display, sondern fuchtelt stattdessen mit den Händen durch die Gegend.