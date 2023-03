Apple-Auktion: Originalverpacktes iPhone 1 bringt knapp 55.000 USD ein

Es ist noch gar nicht so lange her, dass wir über eine umfangreiche Auktion zu zahlreichen Apple-Raritäten berichtet haben. Das US-amerikanische Auktionshaus RR Auction hatte Ende Februar im Rahmen der Auktionssammlung „Steve Jobs and the Computer Revolution“ einige Apple-Schätze angeboten, darunter auch einen von Apple-Mitgründer Steve Woszniak signierten Apple-1.

Ebenfalls zum Verkauf stand ein noch originalverpacktes und ungeöffnetes iPhone der allerersten Generation. Dieses ist nun zu einem stattlichen Preis von 54.904 USD unter den Hammer gekommen. Damit liegt der Erlös mehr als 54.000 USD über den ursprünglichen Verkaufspreis von 599 USD aus dem Erscheinungsjahr 2007. In der Beschreibung heißt es vom Auktionshaus RR Auction:

„Ungeöffnetes Original Apple iPhone der ersten Generation, Modell A1203, Bestellnummer MA712LL/A (8GB). Die Schachtel zeigt ein lebensgroßes Bild des iPhones mit zwölf Symbolen auf dem Bildschirm, was darauf hinweist, dass es aus der frühesten Produktion (2007) stammt; ein 13. Symbol, für iTunes, kam später im Jahr hinzu. In brandneuem, fabrikversiegeltem Zustand. Begleitet von einer AT&T-Tasche und einem Faltblatt über Tarifpläne und iPhone-Aktivierung. Der Einlieferer merkt an, dass er dieses Telefon bei seinem Erscheinen im Jahr 2007 gekauft hat, aber auch eines durch seine Arbeit als Apple-Mitarbeiter erhalten hat; dieses Ersatzgerät wurde daher nie geöffnet.“

Schon im Februar dieses Jahres wurde ein originalversiegeltes iPhone der ersten Generation vom Auktionshaus LCG Auctions für mehr als 63.000 USD veräußert – ein Rekord für ein iPhone 1 und mehr als das 105-fache des regulären Verkaufspreises bei Veröffentlichung. Andere ungeöffnete iPhones der ersten Generation erzielten 2022 Preise von 35.000 und 39.000 USD: Die Preise scheinen einen deutlichen Trend nach oben aufzuweisen.

Foto: RR Auction.