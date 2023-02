Apple Geschenkkarte kaufen und 10 Euro Amazon-Gutschein erhalten

Wenn es um die Apple Geschenkkarte geht, dem Nachfolger der Guthabenkarte für iTunes und den App Store, dann konnte man zuletzt vor allem als Payback-Kunde sparen. Heute dürfen auch alle anderen mitmachen, denn die nächste Aktion gibt es bei Amazon.

Wenn ihr bei Amazon Apple Gutscheine im Wert von mindestens 100 Euro kauft und an der Kasse den Gutscheincode APPLEVDAY23 eingebt, dann erhaltet ihr im Anschluss einen 10 Euro Einkaufsgutschein für Amazon. Hier gelangt ihr direkt zur Apple Gift Card bei Amazon.

Was ein wenig schade ist: Laut Angaben von Amazon kann jeder nur einmal an der Aktion teilnehmen. Es gibt also maximal 10 Euro von Amazon zurück. An der Aktion könnt ihr bis zum 14. Februar teilnehmen.