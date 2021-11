Apple HomeKit: SmartWings präsentiert kompatible Jalousinen

Auch wenn mein kleines Zuhause langsam aber sicher zu einem HomeKit-Smart Home wird, haben es intelligente Jalousinen noch nicht in die Wohnung geschafft. Der Anbieter SmartWings hat nun eine neue Reihe von motorisierten Sonnenschutz- und Verdunklungs-Rollos vorgestellt, die sich auch mit Apples HomeKit steuern lassen – inklusive Siri-Anbindung. Diese sollen bald auch in verschiedenen Größen in Deutschland verfügbar sein.

Der Hersteller SmartWings bietet schon seit längerem Jalousinen aus unterschiedlichen Materialien an, die sich zur Verdunklung von Räumen und für den Sonnenschutz eignen. Bisher ließen sich die Modelle über ein eigenes Fernbedienungssystem steuern, nun kommt aber auch Apples HomeKit dazu und damit auch eine sprachgesteuerte Nutzung per Siri.

Insgesamt gibt es 15 HomeKit-kompatible Rollos, die auch schon bald in Deutschland erhältlich sein sollen. Infos zu den verfügbaren Größen und ihren Preisen stehen allerdings derzeit noch aus. In den USA werden die Rollos für Fensterbreiten zwischen 50 cm und 2 Meter ausgeliefert und kosten dort ab 170 US-Dollar.

Autarke Stromversorgung über optionales Solarpanel möglich

Die SmartWings Rollos sollen eine 100-prozentige Verdunkelung bieten, die über drei verschiedene Materialschichten erreicht werden soll. Auf diese Weise werden auch UV-Strahlen abgehalten. Zudem kommen die Jalousinen bei der Installation ohne einen Stromanschluss aus: Sie sind mit einem Akku ausgestattet und können über USB aufgeladen werden. Optional gibt es auch ein Solarpanel, um die Rollos autark werkeln zu lassen. Mit einer sechsstündigen Ladung sollen bis zu 600 Rollo-Bewegungen möglich sein, was einer Nutzungsdauer von etwa einem halben Jahr entspricht. Das Motorengeräusch beträgt dabei nur 35 dB.

Wie genau die Anbindung des Jalousinen-Motors an Apples HomeKit aussieht, ist bisher noch nicht kommuniziert worden. Die Android- und Alexa-kompatible Variante setzt auf Zigbee. Es könnte daher sein, dass bei den neuen HomeKit-Versionen Bluetooth zur Anwendung kommt. Ein genaues Datum zum Marktstart in Deutschland ist noch nicht durchgesickert, aber bei Amazon wurden die Rollos bereits ins System eingepflegt. Es dürfte demnach nicht mehr allzu lange dauern, bis die SmartWings-Jalousinen bestellt werden können. Ein abschließendes YouTube-Video bringt euch die Neuerscheinung näher, weitere Infos gibt es auch auf der Website des Herstellers.