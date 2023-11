Apple meldet zum vierten Mal einen Umsatzrückgang

Apple hat in der Nacht seine Ergebnisse für das vierte Quartal des Geschäftsjahres 2023 bekannt gegeben. Die Anleger konnte das eher weniger überzeugen, denn nach Börsenschluss gibt es für die Aktie einige Prozent nach unten. Nicht ganz unbegründet, denn zum vierten Mal in Folge wurde ein Umsatzrückgang im Vergleich zum Vorjahr vermeldet. Trotzdem bleiben die Zahlen beeindruckend, so ist der Aktienkurs seit Beginn des Jahres beispielsweise um rund 35 Prozent gestiegen.

Das Unternehmen verzeichnete einen Quartalsumsatz von 89,5 Milliarden US-Dollar, ein Rückgang von 1 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Der Gewinn ist dagegen gestiegen, um 13 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

„Apple freut sich, heute einen Umsatzrekord für das iPhone für ein Septemberquartal und einen neuen Umsatzrekord im Bereich Services bekannt geben zu können“, sagt Tim Cook, CEO von Apple. „Für die Vorweihnachtszeit haben wir unser stärkstes Produktangebot aller Zeiten, einschließlich des iPhone 15 und unserer ersten CO2-neutralen Apple Watch Modelle, ein wichtiger Meilenstein in unseren Bemühungen, alle Apple Produkte bis 2030 CO2-neutral zu machen.“

Positive Worte fand man auch rund um die installierten Geräte, hier hat man ein Allzeithoch festhalten können. Zudem vermeldet Apple-CFO Luca Maestri: „Im Septemberquartal hat unsere Geschäftsentwicklung zu einem zweistelligen Wachstum des Gewinns pro Aktie geführt und wir haben fast 25 Milliarden US-Dollar an unsere Aktionäre zurückgezahlt, während wir weiterhin in unsere langfristigen Wachstumspläne investieren.“

Für Mac und iPad geht es nach unten

Im Vergleich zum Vorjahr haben die Mac-Verkäufe um 34 Prozent nachgelassen. Ein Vergleich fällt allerdings eher schwer, denn im vergangenen Jahr hat Apple nach Produktionsengpässen im Sommer im September besonders viele Macs verkauft. Zudem geht Tim Cook davon aus, dass es im nächsten Quartal nach der Einführung der neuen M3-Modelle im Mac-Segment wieder nach oben geht.

iPad-Umsatz geht einen Hauch zurück

Auch beim iPad geht der Umsatz zurück, allerdings nur ganz leicht. Über das gesamte Jahr gesehen von 29,3 Milliarden US-Dollar in 2022 auf 28,3 Milliarden US-Dollar in 2023. Für das kommende Quartal rechnet man mit einem weiteren Rückgang, und das hat einen einfachen Grund: Im Gegensatz zum Vorjahr sind in diesem Spätherbst keine neuen iPads erscheinen.