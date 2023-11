Knotwords+: Englisches Kreuzworträtsel neu auf Apple Arcade

Neben exklusiven Neuerscheinungen landen auf Apple Arcade ja auch einige sonst kostenpflichtige Spiele aus dem App Store. Der neueste Kandidat ist Knotwords+ (App Store-Link) von Zach Gage, der sich mit seinen Wortspielen bereits einen Namen gemacht hat.

Knotwords ist ursprünglich im April 2022 im App Store erschienen und kostet 5,49 Euro pro Jahr oder einmalig 12,99 Euro. In den USA ist das Spiel hervorragend bewertet, dort gibt es bei weit über 6.000 Bewertungen sehr gute 4,8 Sterne im Schnitt. Das einzige große Manko: Knotwords ist nur auf Englisch verfügbar.

Knotwords+ dreht sich um Anagramme

Das gilt natürlich auch für die Plus-Variante im App Store. Aber vielleicht macht ja genau das den Reiz von Knotwords+ aus, immerhin könnt ihr mit dem Spiel, das bereits für einen Apple Design Award nominiert war, euren englischen Wortschatz ein wenig auf Vordermann bringen.

„Die Regeln sind einfach: Ordne die Buchstaben in jedem Abschnitt so an, dass jedes Wort gültig ist, und zwar horizontal und vertikal“, schreibt der Entwickler über sein Werk. „Jedes Rätsel mag anfangs schwierig erscheinen – aber wie alle meine Lieblingszeitungsrätsel wird es mit jedem Schritt einfacher.“

Der große Unterschied zum klassischen Kreuzworträtsel, so wie wir es kennen: Es werden keine Rätselfragen gestellt, stattdessen werden aus kleinen Anagrammen ganze Wörter gebildet. Solltet ihr über ein aktives Apple Arcade Abonnement verfügen, dann schaut doch einfach mal rein. Vielleicht macht euch Knotwords+ ja auch auf Englisch Spaß.