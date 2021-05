Apple Music HiFi: iOS 14.6 weist auf verlustfreies Streaming hin

Mit Amazon Music HD, Deezer HiFi und Tidal HiFi gibt es schon zahlreiche Anbieter, die verlustfreies Streaming in FLAC-Qualität anbieten. Auch Spotify hat ein HiFi-Abo angekündigt und nun gibt es Hinweise, dass auch Apple eine neue Option anbieten möchte.

In der ersten Beta-Version von iOS 14.6 hat MacRumors Hinweise auf ein mögliches Apple Music HiFi-Abo gefunden. In der Apple Music-App gibt es Referenzen auf „lossless audio“, „high-quality stereo streaming“ und „HiFi“. Ebenso weist die Beta darauf hin, dass das verlustfreie Streaming nur in Kombination mit den AirPods Pro, AirPods Max und kommenden Modellen funktionieren soll. Die Option wird dennoch allen Nutzern zur Verfügung gestellt, bleibt abzuwarten, ob Apple spezielle Anforderungen an Kopfhörer, Lautsprecher und Co hat.

Schon in den nächsten Wochen soll Apple Music HiFi verfügbar gemacht werden. Demnach soll es eine neue Abo-Option geben, damit Nutzer selbst entscheiden können, ob sie das herkömmliche oder das verlustfreie Streaming nutzen wollen. Aber: Der Preis für das Einzelabo soll auch für die HiFi-Option weiterhin bei 9,99 Euro liegen. Gleichzeitig könnten die neuen AirPods der dritten Generation vorgestellt werden – die WWDC steht ja vor der Tür.