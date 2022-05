Apple Music Live: Konzerte im Livestream mit Harry Styles und Co

Apple hat mit Apple Music Live eine neue Konzert-Reihe angekündigt, die live und exklusiv bei Apple Music gestreamt wird. Am Freitag um 21 Uhr EST wird Harry Styles als erster Künstler die Bühne betreten – hierzulande startet der Stream also um 3 Uhr nachts am Samstag. Eine Wiederholung wird am 26. Mai um 11 Uhr deutscher Zeit ausgestrahlt, ein On-Demand-Abruf scheint nicht geplant zu sein.

Apple Music Live kann man als Nachfolger des Apple Music Festival ansehen, dass nach 10 Jahren im Jahre 2017 eingestellt wurde. Das Konzert findet in der UBS Arena in Long Island, New York statt. Harry Styles feiert mit dem Gig auch die Veröffentlichung seines neuen Albums „Harry’s House„, das am gleichen Tag publik gemacht wird. Bei Apple Music könnt ihr euch zudem ein Interview mit Zane Lowe und Styles anhören und das Album direkt vorbestellen.

Welche Künstler und Künstlerinnen der neuen Konzert-Reihe noch beiwohnen werden, ist aktuell nicht bekannt.

Introducing #AppleMusicLive, a new concert series with your favorite artists.@Harry_Styles kicks it all off live from New York on May 20, only on Apple Music. https://t.co/K9ZnrDiWKT pic.twitter.com/IUx3WQ1I4f — Apple Music (@AppleMusic) May 17, 2022

