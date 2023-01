Apple-Preview-App für Windows: Hinweise auf „Reality OS“ und „xrOS“ gefunden

Apple hat schon im letzten Jahr angekündigt, einige seiner Apps auch für Windows-Computer verfügbar zu machen. Konkret geht es um Apple Music und Apple TV. Bisher war ein Zugriff nur über Web-Anwendungen oder jahrelang nicht mehr aktualisierte Apps möglich. In naher Zukunft sollen nun drei Apps aus dem Apple-Ökosystem auch für Windows erscheinen, die Previews sind bereits im Microsoft Store verfügbar. Neben Apple Music und Apple TV, deren Funktionen relativ selbsterklärend sein sollten, gibt es auch eine dritte Anwendung, „Apple Devices“ zur Verwaltung von Apple-Geräten direkt auf dem Windows-Rechner.

In der gerade genannten Apple Devices-App wurden nun aber auch erste versteckte Referenzen zu Apples bald erscheinendem Mixed-Reality-Headset und seinem begleitenden Betriebssystem gefunden. Bei der Untersuchung der neuen Apple Devices Preview App für Windows entdeckte der Twitter-Nutzer @aaronp613 Verweise auf „Reality OS“ und „xrOS“. Die beiden Namen sind wiederholt in Gerüchten aufgetaucht und beziehen sich auf das kommende Mixed-Reality-Headset von Apple.

Well looky what we found here… #RealityOS https://t.co/mV4Qnkrw8b pic.twitter.com/XRWYBnPqiD

— Aaron (@aaronp613) January 11, 2023