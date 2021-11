Apple Rosenthaler Straße: 2. Store in Berlin eröffnet bald

Aktuell gibt es in der Hauptstadt einen Apple Store und zwar direkt auf dem Kurfürstendamm. In Kürze gibt es für alle Berliner und Berlinerinnen einen zweiten Store in Berlin, der in der Rosenthaler Straße 44 in der Nähe des Hackeschen Markts eröffnen wird. Einen genauen Eröffnungstermin gibt es noch nicht, gut möglich, dass es Anfang Dezember soweit ist.

Bald ist unser neuer Store in Berlin Mitte für dich da. Hier, wo jede:r eine kreative Baustelle

hat, unterstützen wir alle, die ihre Ideen umsetzen, etwas Neues ausprobieren oder ganz von vorne anfangen. Denn in Mitte ist alles möglich. Und genau darum sind wir hier.

Die Store-Fassade ist aktuell schön geschmückt und falls euch das Muster gefällt, könnt ihr euch die Grafik auch als Wallpaper für iPhone, iPad und Mac sichern. Hier geht es zum Direktdownload.

Foto: Apple.