Apple TV+ für alle Sky Q-Kunden 3 Monate kostenlos

Seit Dezember letzten Jahres ist Apple TV+ auch direkt über Sky Q verfügbar. Und ab heute können alle Sky Q-Kunden und Kundinnen den Streamingdienst von Apple 3 Monate kostenlos nutzen. Dafür muss man sich einmalig registrieren und einen Gutscheincode auf dieser Webseite einlösen.

Schon kommt ihr in den Genuss der neuesten Entertainment-Highlights auf Apple TV+, unter anderem Ted Lasso, WeCrashed, CODA, For All Mankind und mehr. Falls gewünscht, kann das Gratisabonnement vor Ablauf der drei Monate jederzeit gekündigt werden. Berechtigt sind alle Sky Q Kunden und Kundinnen, die nicht bereits ein laufendes Apple TV+ Abo besitzen.

Apple TV+ wird perspektivisch auch als App auf Sky Glass verfügbar sein, der noch in diesem Jahr auf dem Markt erscheinen wird. Nutzer und Nutzerinnen können die Apple TV+ App selbstverständlich auch mit der Sprachfernbedienung aufrufen.