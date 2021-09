Apple TV+: Ted Lasso gewinnt gleich sieben Emmy Awards

Die 73. Emmy Awards wurden verliehen und die Comedyserie Ted Lasso ist einer der großen Sieger. Insgesamt sieben Awards gehen an die von Apple produzierte Serie, die auf Apple TV+ als Aushängeschild gilt. Unter anderem hat Ted Lasso in der Kategorie „Beste Comedyserie“ gewonnen. Jason Sudeikis konnte sich zudem den Award als „Bester Hauptdarsteller“ sichern, Brett Goldstein gewann in der Kategorie „Bester Nebendarsteller“ und Hannah Waddingham in der Kategorie „Beste Nebendarstellerin“.

An dieser Stelle muss ich gestehen: Ich habe Ted Lasso noch nicht gesehen. Falls es euch ähnlich geht und ihr neues Serien-Futter sucht, schaltet doch einfach mal bei Ted Lasso ein.

The Crown räumt ebenfalls ab

Das Seriendrama „The Crown“ aus dem Hause Netflix hat ebenfalls gut abgeräumt. In der Kategorie „Drama“ wurde The Crown als „Beste Dramaserie“ ausgezeichnet. Ebenso konnten alle Darsteller die Preise in den Kategorien Hauptdarsteller, Hauptdarstellerin, Nebendarsteller und Nebendarstellerin mit nach Hause nehmen.

