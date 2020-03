Apple veröffentlicht neue Videos: Manga-Werbung in Japan

Wir machen es uns zum Start in die neue Woche gleich mal gemütlich und laden euch ein auf eine kleine Video-Tour. Apple hat in den vergangenen Tagen ein paar neue Clips veröffentlicht, besonders sehenswert ist dabei ein Video auf Japan. Ich habe zwar echt keine Ahnung, worum es in den folgenden rund 30 Sekunden geht, aber reinschauen könnt ihr ja trotzdem mal.

Zumindest der Inhalt der folgenden beiden Videos ist dann doch etwas verständlicher. Im ersten Clips erklärt Apple, wie man seine persönlichen Daten auf ein neues iPhone überträgt. Zudem gibt es noch einen neuen Trailer für Apple Arcade.