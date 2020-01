EufyCam 2C: Kamera mit HomeKit Secure Video heute im Angebot

In den vergangenen Wochen haben wir das Thema mehrfach aufgegriffen und aktuell könnt ihr wieder sparen. Die EufyCam 2C von Anker gehört zu den wenigen smarten Überwachungskameras, die neben der Unterstützung von Apple HomeKit auch in Kürze HomeKit Secure Video bekommt. Was genau das bedeutet, erklären wir euch in diesem Artikel noch einmal.

Zunächst aber werfen wir einen Blick auf den Preis, denn der ist heute sehr interessant. Das sonst 239,99 Euro teure Set bestehend aus der für den Betrieb notwendigen Basis und zwei drahtlosen Kameras ist heute als Angebot des Tages für 179,99 Euro erhältlich. Zudem könnt ihr auch Kameras als Erweiterung für jeweils 79,99 Euro statt 99,99 Euro kaufen.

Was hat es mit HomeKit Secure Video auf sich?

Die meisten smarten Sicherheits-Kameras speichern ihre Videos auf den Servern der jeweiligen Anbietern, was durchaus für Kopfschmerzen beim Nutzer sorgen kann. Genau um diesen Punkt kümmert sich Apple.

Mit Apples neuem Cloud-Dienst können Videos und Live-Streams von smarten Kameras noch innerhalb des heimischen WLANs verschlüsselt und in der iCloud gespeichert werden. Außerdem profitiert man von der generellen Integration in HomeKit und den damit verbundenen Annehmlichkeiten.

Das kann die EufyCam 2C von Anker

Die eufyCam 2C nimmt Videos mit 1080p auf und speichert diese lokal auf dem Gerät, falls ihr nicht komplett auf HomeKit setzen möchtet. Die Akkulaufzeit liegt bei bis 180 Tagen, die Kameras selbst verfügen über ein 135 Grad Weitwinkelobjektiv für eine gute Panoramaansicht. Zudem gibt es eine Personenerkennung, ebenso werden Vögel, Hunde oder Katzen erkannt, um einen falschen Alarm zu vermeiden.

Die Kameras sind wetterfest und können auch draußen eingesetzt werden. Über eine integrierte LED gibt es auch in dunklen Umgebung ein helles Bild. Natürlich kann alles per App gesteuert werden, zudem könnt ihr auch individuelle Erkennungszonen anlegen. Über 2-Wege-Audio könnt ihr außerdem mit Personen vor der Kamera kommunizieren.

