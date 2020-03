Die Top-Themen der Woche: HomeKit, App-Design und ein Apple-Buch

Eine eher ruhige Woche neigt sich mal wieder dem Ende – selbst der obligatorische Sonntags-Sturm bleibt aus. Mächtig Wind gab es in der HomeKit-Welt, denn immerhin haben mit dem Eero-Modellen die ersten Router die bereits im vergangenen Jahr versprochene HomeKit-Unterstützung erhalten. Was ihr damit alles anstellen könnt, haben wir in diesem Artikel zusammengefasst. Spannend wird es auch für Besitzer der Netatmo Welcome. Die smarte Überwachungskamera soll bereits in Kürze HomeKit Secure Video erhalten.

Ordentlich beschäftigt hat uns in den vergangenen Tagen auch die Neuentwicklung unserer Hueblog-App. Zusammen mit einem Designer haben wir die wichtigsten „Screens“ erstellt, also beispielsweise ein Design-Entwurf für die Artikel-Übersicht oder einen eigenen Community-Bereich, der in die neue Anwendung integriert werden soll. Im März wird sich nun ein Entwickler um die Umsetzung kümmern – und hoffentlich alles so hinbekommen, wie wir es uns vorstellen. Ein paar Eindrücke bekommt ihr drüben im Hueblog.

Und dann wäre da ja noch dieses Apple-Buch, über das in den letzten zwei Wochen alle geredet haben. Sogar Apples Anwälte haben sich mit „App Store Confidential“ beschäftigt. Nachdem ich das Buch durchgelesen habe, muss ich sagen: Viel mehr als ein laues Lüftchen ist dieses Buch nicht. Leider nicht. Es hätte ziemlich spannend werden können, wirklich vertrauliche Details hat der deutsche Autor dann aber doch nicht ausgeplaudert. Meine Meinung zum Buch lest ihr in diesem Artikel.

Alle Top-Themen der Woche im Überblick