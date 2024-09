Apple verteilt neue AirPods Pro 2 Firmware für iOS 18 Features

Am kommenden Montag veröffentlicht Apple das neue iOS 18 und auch die AirPods Pro 2 werden einige neue Funktionen erhalten. Damit diese auch funktionieren, muss aber zunächst eine neue Firmware auf den AirPods installiert werden. Nach einem längeren Beta-Test stehen diese Updates nun offiziell zur Verfügung.

Konkret geht es um die Firmware 7A294, die Apple ab sofort an alle AirPods Pro 2 mit Lightning- oder USB-C-Case verteilt. das Update wird automatisch installiert, während sich die AirPods im Ladecase und mit einem iPhone, iPad oder Mac verbunden sind. Dafür sind ja auch noch einige Tage Zeit, ihr solltet euch also keinen Stress machen.

Das sind die neuen Funktionen der AirPods Pro 2

Mit iOS 18 gibt es einige neue Funktionen für die AirPods Pro 2, unter anderem kann Siri eure Antworten auf ihre Fragen anhand der Kopfgeste erkennen. So reicht beispielsweise ab sofort ein Kopfschütteln oder ein Nicken, um einen eingehenden Anruf abzulehnen oder anzunehmen. Mit der gleichen Geste kann man auch auf Nachrichten und Mitteilungen reagieren. Vor allem das Ablehnen von Anrufen stelle ich mir praktisch vor, wenn man gerade überhaupt nicht sprechen und auch die Hände nicht bewegen kann.

Zudem bekommt die AirPods Pro 2 eine Sprachisolierung, mit der man laute Hintergrundgeräusche wegblocken und den Gesprächspartner so besser verstehen kann. Außerdem gibt es eine Unterstützung von Spatial Audio in Spielen, sofern dieses Klangerlebnis auch in die jeweiligen Apps eingebaut wurde.

