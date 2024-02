Apple Vision Pro: Entwickler-Strap und Diagnose-Modus enthüllt

Das Team von MacRumors hat Code in visionOS für das neue Apple Vision Pro-Headset entdeckt. Dieser liefert einen genaueren Einblick in die Art und Weise, wie die Apple Stores die Vision Pro-Headsets unterstützen werden, wenn diese gewartet oder unterstützt werden müssen.

Im Juni veröffentlichte Apple sein „Platform State Of The Union“-Video für Entwickler und Entwicklerinnen. In diesem Video war mehrfach ein Vision Pro mit einem mysteriösen USB-C-Adapter zu sehen, was zu Spekulationen darüber führte, um was es sich handeln könnte.

Ein aktuelles Update eines der Apple-Diagnose-Tools hat neues Licht in diese Angelegenheit gebracht, indem es einen neuen Blick auf das „Entwicklerband“ gewährt, das erstmals in iOS 17.0 Developer Beta 1 erwähnt wurde. Das Tool mit der Modellnummer A2776 ist für den Einsatz in Apple Retail Stores gedacht, wenn es eine Fehlfunktion des Vision Pro im Raum steht. Interessanterweise erhielten auch Entwickler und Entwicklerinnen, die im letzten Jahr das Vision Pro-Entwickler-Kit erhielten, ebenfalls Zugang zu diesem Band.

Der Code der Diagnosewerkzeuge enthält auch weitere Informationen über die Schritte, die Apple Retail Stores unternehmen können, um den Diagnosemodus eines defekten Vision Pro aufzurufen und eine Wiederherstellung durchzuführen:

Entfernen Sie den rechten Audio-Strap und bringen Sie den Entwickler-Strap am Apple Vision Pro an. Starten Sie den Apple Vision Pro im Diagnosemodus.

– Drücken Sie die digitale Krone und halten Sie sie gedrückt.

– Schließen Sie das Akkukabel an, während Sie die Digital Crown gedrückt halten.

– Halten Sie die digitale Krone 8 bis 10 Sekunden lang gedrückt, bis das Apple-Logo erscheint. Schließen Sie das Apple Vision Pro über ein USB-C-Kabel an diesen Computer an.

Das Apple Vision Pro-Headset wurde am vergangenen Freitag offiziell vorgestellt und ist bislang nur in den USA in Apples Retail Stores zu kaufen. Dort ist es zu Preisen ab 3.499 USD zu haben. Wann das Apple Vision Pro auch in Deutschland erscheinen wird, ist bislang von Apple noch nicht kommuniziert worden.