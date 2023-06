Apple Vision Pro: „Reisemodus“ für eine bessere Nutzung bei Flügen

Apple hat in der ersten Entwickler-Beta von visionOS eine interessante Funktion für seinen Raumcomputer Apple Vision Pro versteckt. Die Funktion mit der Bezeichnung „Reisemodus“ zielt speziell darauf ab, die Benutzererfahrung an Bord eines Flugzeugs zu verbessern. Sie wurde von MacRumors entdeckt.

In der ersten Entwickler-Beta für visionOS hat Steve Moser mehrere Textstrings entdeckt, die Aufschluss über die Funktionalität dieser neuen Funktion geben. Zu den wichtigsten Aufforderungen gehören:

Befinden Sie sich in einem Flugzeug?

Wenn Sie sich in einem Flugzeug befinden, müssen Sie den Reisemodus aktiviert lassen, um Ihr Apple Vision Pro weiter nutzen zu können.

Bleiben Sie im Reisemodus stationär.

Bleiben Sie ruhig stehen, während der Modus ausgeschaltet wird.

Einige Awareness-Funktionen sind dann deaktiviert.

Die aktuelle Passform kann die Blickgenauigkeit verringern.

Schalten Sie den Reisemodus ein, wenn Sie sich in einem Flugzeug befinden, um Ihr Apple Vision Pro weiter zu verwenden.

Ihre Darstellung ist nicht verfügbar, während der Reisemodus aktiviert ist.

Aus diesen Textzeilen geht hervor, dass der Reisemodus dazu dient, die Funktionalität von Apple Vision Pro an die besonderen Gegebenheiten in einer Flugzeugkabine anzupassen. Einige der Aussagen sind besonders interessant und werden von Moser weiter erklärt.

Einer der Textstrings weist darauf hin, dass „einige Awareness-Funktionen deaktiviert sein werden“. Dies deutet darauf hin, dass bestimmte Sensoren und Funktionen, die von der räumlichen Wahrnehmung abhängen, ausgeschaltet oder reduziert werden könnten. In einem Flugzeug könnten die Nähe zu anderen Passagieren und der begrenzte Raum dazu führen, dass sich diese Funktionen unregelmäßig oder ungenau verhalten. Durch die Deaktivierung oder Einschränkung dieser Funktionen kann der Reisemodus dazu beitragen, dass der User kein unangenehmes oder gestörtes VR-Erlebnis hat. Digitale Personas nicht verfügbar: Der Satz „Ihre Darstellung ist nicht verfügbar, wenn der Reisemodus eingeschaltet ist“ impliziert, dass Digital Personas in diesem Modus möglicherweise nicht verfügbar sind. Der genaue Grund dafür ist unklar, könnte aber mit dem eingeschränkten Raum und den deaktivierten Awareness-Funktionen zusammenhängen, die die Genauigkeit und Darstellung von Avataren beeinträchtigen könnten.

Der Satz „Ihre Darstellung ist nicht verfügbar, wenn der Reisemodus eingeschaltet ist“ impliziert, dass Digital Personas in diesem Modus möglicherweise nicht verfügbar sind. Der genaue Grund dafür ist unklar, könnte aber mit dem eingeschränkten Raum und den deaktivierten Awareness-Funktionen zusammenhängen, die die Genauigkeit und Darstellung von Avataren beeinträchtigen könnten. Verringerung der Blickgenauigkeit: Im Text wird auch erwähnt, dass „die aktuelle Anpassung die Blickgenauigkeit verringern kann“. Das könnte bedeuten, dass das Headset aufgrund der Position, die man im Flugzeug einnimmt, nicht so präzise wie üblich sitzt, was die Blickverfolgung beeinträchtigt. Der Reisemodus scheint dies jedoch zu berücksichtigen und nimmt möglicherweise Anpassungen vor, um dies zu kompensieren.

Im Text wird auch erwähnt, dass „die aktuelle Anpassung die Blickgenauigkeit verringern kann“. Das könnte bedeuten, dass das Headset aufgrund der Position, die man im Flugzeug einnimmt, nicht so präzise wie üblich sitzt, was die Blickverfolgung beeinträchtigt. Der Reisemodus scheint dies jedoch zu berücksichtigen und nimmt möglicherweise Anpassungen vor, um dies zu kompensieren. Unbeweglich bleiben: Eine weitere interessante Aufforderung ist „Bleiben Sie im Reisemodus stationär“. Dies könnte eine Sicherheitsmaßnahme sein, um sicherzustellen, dass sich die User im Flugzeug nicht versehentlich bewegen oder große Gesten machen, was für die Mitreisenden gefährlich oder störend sein könnte.

Der Reisemodus für das Apple Vision Pro zeigt die Durchdachtheit des Geräts auf, so dass es in unterschiedlichen Umgebungen effizient funktioniert. Da sich der Reisemodus noch in der Beta-Phase befindet, dürfte es noch weitere Verfeinerungen und möglicherweise weitere Funktionen geben, bevor das Headset der breiten Öffentlichkeit zugänglich gemacht wird.

Foto 2: MacRumors.