Apple Watch 7: Neue Renderings zeigen ein kantigeres Design

Schon seit einigen Wochen mehren sich die Gerüchte, dass die neue Apple Watch 7-Generation über ein komplett überarbeitetes Design verfügen könnte. Waren es bisher stark abgerundete Ecken, die ein wenig an glatt geschliffene Kieselsteine erinnern, soll die neue Generation deutlich kantiger werden und sich so an die Designsprache der iPhones und iPads anpassen.

Über 91Mobiles sind nun weitere CAD-Renderings des kommenden Apple Watch 7-Modells aufgetaucht, die wir euch natürlich auch präsentieren wollen. Das Team von 91Mobiles hat diese laut eigener Aussage von Quellen aus der Industrie erhalten.

„Die Renderings der Apple Watch Series 7 zeigen, dass die kommende Smartwatch eine flache Seite haben wird, anstatt eines gebogenen Rahmens wie bei den vorherigen Apple Watch-Modellen. Die Uhr wird ein Silikonarmband haben, das nach der Markteinführung durch eine Vielzahl von Optionen ersetzt werden kann. Die Anordnung der Knöpfe scheint sich nicht geändert zu haben, da wir die digitale Krone für die Navigation, ein Mikrofon und einen flachen Auswahlknopf auf der rechten Seite des Rahmens haben. Auf der linken Seite befinden sich zwei ziemlich große Schlitze für die Lautsprecher. Auf der Rückseite des Zifferblatts befinden sich der übliche Herzfrequenzsensor und andere Sensoren. Wie immer soll die Apple Watch Series auch dieses Mal in mehreren Farben erhältlich sein.“

Die Quellen von 91Mobiles gaben zudem zu Protokoll, dass die Apple Watch Series 7 in der 44 mm-Variante über Maße von 44 x 38 x 9 mm daher kommen soll und über ein 1,8-Inch-Display verfügen wird. Zum Vergleich: Die Apple Watch 6 in der 44 mm-Variante kam auf 44 x 38 x 10,7 mm und war damit etwas dicker als die kommende Generation. Ebenfalls erwartet werden dünnere Displayränder, ein verbessertes Gesundheits-Monitoring und eine Ultrabreitband-Technologie, um die Smartwatch besser ins „Wo Ist?“-Netzwerk einbinden zu können.

Was haltet ihr vom mutmaßlichen neuen Design der Apple Watch Series 7? Kann es euch begeistern, oder seid ihr Fans des aktuellen Designs?