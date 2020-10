Apple Watch Series 6: Deswegen braucht Apple keine FDA-Zulassung

Als Apple vor einiger Zeit die Apple Watch 4 inklusive der EKG-Funktion veröffentlichte, war eine Zulassung der FDA („Food and Drug Administration“), der US-Behörde für Lebensmittel- und Arzneimittel-Überwachung, notwendig. Der Hintergrund: Bei einem solchen Feature handelt es sich um ein Gesundheitsprodukt, das einer Zulassung bedarf.

Interessanterweise benötigte Apple bei der neuen Apple Watch Series 6 und ihrer neuen Blutsauerstoff-Messung keine Zulassung der FDA, und zwar aus dem Grund, dass Apple die Funktion nicht als medizinische Funktion betrachtet. Generell gelten Pulsoximeter wie die Blutsauerstoff-Tracking-Funktion in der Apple Watch 6 als medizinische Geräte der Klasse II, für die im Allgemeinen eine Dokumentation erforderlich ist – aber es gibt einen Weg, dies zu umgehen, erklärt dazu auch The Verge. Wenn ein Pulsoximeter für Wellness- oder Spaßzwecke denn für medizinische Zwecke vermarktet wird, ist keine FDA-Dokumentation erforderlich.

Keine Alarme für niedrige Blutsauerstoff-Werte

In einem Apple Support-Dokument ist auch eindeutig vermerkt, dass die aufgezeichneten Blutsauerstoff-Werte „nicht für medizinische Zwecke“ geeignet seien und für „generelle Fitness- und Wellness-Zwecke“ geschaffen wurden. Aus diesem Grund gibt es in den Messungen auch keine weiteren Analyse-Funktionen oder die Möglichkeit, sich bei einem niedrigen Blutsauerstoffgehalt per Alarm benachrichtigen zu lassen. Diese Alarme sind beim FDA-zugelassenen EKG-Feature der Apple Watch hingegen möglich, werden aber auch als medizinische Funktion gewertet.

Da Apple auf die FDA-Zulassung und ähnliche Prozesse in anderen Ländern für die Blutsauerstoff-Funktion in der Apple Watch 6 verzichtet hat, war gleichzeitig auch eine Veröffentlichung dieses Features in mehr als 100 Ländern möglich. Die EKG-Feature ist noch immer nicht in allen Ländern verfügbar, da in jedem Land eine spezielle Zulassung von den jeweiligen Behörden benötigt wird.