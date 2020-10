Eve Movie Night: Leuchtstreifen und Steckdose zum Sonderpreis erhältlich

In den heutigen Cyberdeals von Cyberport hat sich noch ein ziemlich gutes Angebot von Eve Systems versteckt. Der HomeKit-Hersteller aus München bietet sein Eve Movie Night Bundle heute zum Sonderpreis von nur 69,90 Euro an. Wenn man bedenkt, dass der darin enthaltene Eve Light Strip im Preisvergleich mehr als 60 Euro kostet und die Eve Energy Steckdose auch nicht für unter 40 Euro zu haben ist, ist das ein richtig gutes Angebot.

Der Eve Light Strip ist ein zwei Meter langer LED-Leuchtstreifen, der 16 Millionen verschiedene Farben anzeigen kann. In welcher Farbe er leuchten soll, bestimmt ihr dabei ebenfalls per App oder Siri-Sprachbefehl. Eine Besonderheit: Der Light Strip ist einer der wenigen Produkte von Eve Systems, die per WLAN und nicht per Bluetooth funken. Die Helligkeit ist mit bis zu 1.800 Lumen sogar heller als bei Philips Hue und deutlich über dem, was günstige HomeKit-Leuchtstreifen hinbekommen.

Die Eve Energy ist eine recht kompakte smarte Steckdose. Sie kann per Bluetooth angesteuert und per App oder Siri geschaltet werden. Ebenso ist eine Einbindung in Automationen kein Problem, beispielsweise innerhalb von Zeitplänen. Zudem erlaubt es euch die Eve-App, den Stromverbrauch zu messen und mit diesen Werten bestimmen Automationen zu starten oder Szenen zu aktivieren.