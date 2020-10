Epic verschenkt“ ABZU“ und „Rising Storm 2: Vietnam“ für Windows-Gamer

ABZU ist ein Abenteuerspiel aus dem Hause 505 Games. Es ist schon mehr als vier Jahre alt, aber zum Nulltarif kann man es mal ausprobieren – sonst kostet es 15,99 Euro.

Tauche in einen lebendigen und bunten Ozean voller Geheimnisse ein. Verwende die elegante Schwimmsteuerung, um tolle Tauchakrobatik zu betreiben. Entdecke hunderte einzigartiger, auf realen Tieren basierende Kreaturen, und gehe eine starke Verbindung mit dem üppigen Meeresleben ein. Interagiere mit Schwärmen von tausenden Fischen, die prozedural auf dich, aufeinander und auf Raubtiere reagieren. Mach es dir in sagenhaften Meereslandschaften gemütlich und erkunde beispiellos detaillierte Ökosysteme unter Wasser. Tauche in das Herz des Ozeans hinab, wo uralte vergessene Geheimnisse auf dich warten. Aber Achtung: In der Tiefe lauert die Gefahr. „ABZÛ“ stammt aus den ältesten Mythologien – „AB“ bedeutet „Wasser“, „ZÛ“ bedeutet „Weisheit“. ABZÛ ist der Ozean der Weisheit.