Apple Week bei MediaMarkt: Nur ein echter Tipp mit dabei

Bei MediaMarkt ist es wieder soweit: Die Apple Week ist gestartet. „Die Apple Week mit großartigen Angeboten von Apple und passenden Services von MediaMarkt“, heißt es auf der Aktionsseite. Noch sechs Tage lang soll man ordentlich sparen können.

Ehrlich gesagt hauen mich die Angebote nicht wirklich vom Hocker, egal ob Mac, iPhone oder iPad, hier ist man bei anderen Händlern oft etwas günstiger unterwegs. Lohnenswert ist ein Kauf wohl nur, wenn ihr vielleicht noch Coupons oder Gutscheine von MediaMarkt in der Schublade habt.

Sehr gute Tastaturen von Logitech für 69 Euro

Zumindest ein kleines Highlight habe ich dann aber doch noch entdecken können: Die Logitech MX Keys für den Mac, entweder in Space Grau mit Nummernblock oder in Palegrey als kompakte Variante. In beiden Fällen zahlt ihr nur 69 Euro und damit den günstigsten Internet-Preis. Wobei Amazon mittlerweile schon nachgezogen hat, auch dort könnt ihr zum gleichen Preis zuschlagen.

Wir hatten die Produkte von Logitech in den letzten Wochen ja schon öfter in den News, unter anderem auch mit dem Testbericht der Logitech MX Master 3S. Warum so oft? Das sind tatsächlich die Eingabegeräte, die wir im Büro und im Home Office nutzen – sowohl Frederick als auch ich. Gerne würden wir euch auch andere Produkte so sehr ans Herz legen, anders als Unterwäsche wechselt man Maus und Tastatur aber wohl nicht so oft. Falls ihr konkrete Vorschläge habt, was wir uns einmal ansehen sollten, könnt ihr uns aber gerne eine kurze Notiz hinterlassen.

6.692 Bewertungen Logitech MX Keys für Mac kabellose beleuchtete Tastatur, taktiler Tastatursteuerung, LED-Tasten,... ANPASSBARE TASTEN: MX Keys für Mac wurde für Apple-Produkte gestaltet. Individuell konfigurierbaren Fn-Tasten für reibungslose Arbeitsabläufe. Mit...

PERFEKTER TASTENANSCHLAG: Die ausgehöhlten Tasten passen sich Ihren Fingerkuppen an. MX Keys schafft eine natürliche Handhaltung und die matte...