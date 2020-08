Apple wirft Fortnite aus dem App Store und kassiert eine Klage

Das könnte eine richtig spannende Geschichte werden. Fortnite, eines der erfolgreichsten Spiele der vergangenen Jahre, ist nicht mehr im App Store erhältlich. Es wurde von Apple entfernt – und das nicht ohne Grund. Und genau deswegen könnte die Sache in den kommenden Wochen und Monaten noch sehr interessant werden. Was genau ist passiert?

Wie wir alle wissen, kassiert Apple bei jedem Verkauf eine Provision von 30 Prozent, diese Gebühr verringert sich nur bei aktiven Abonnements ab dem zweiten Jahr auf 15 Prozent. Gebühren, die längst nicht jedem passen, der im App Store seine Spiele, Apps und Services anbietet.

So auch Epic Games, die mit Fortnite einen riesigen Erfolg gelandet haben und auch im App Store Millionen kassieren. Innerhalb von Fortnite wird seit gestern die In-Game-Währung V-Bucks nicht mehr nur per In-App-Kauf bezahlt. Mit einem Rabatt von 20 Prozent können die Nutzer die virtuellen Münzen nun auch am App Store vorbei über einen externen Zahlungsanbieter wie PayPal bezahlen. So muss man keine 30 Prozent an Apple abdrücken.

Epic Games hat den Rauswurf und die nächsten Schritte detailliert geplant

Und genau damit verstößt man gegen die App Store Richtlinien, an die sich jeder Entwickler halten muss. In Cupertino hat man umgehend reagiert und Fortnite aus dem App Store entfernt – vermutlich solange, bis die Möglichkeit der externen Bezahlmöglichkeit wieder aus der Anwendung entfernt wird.

Wenn man nun aber betrachtet, wie Epic Games, der Herausgeber von Fortnite, reagiert, dann wird schnell klar: Das alles war eine kalkulierte Geschichte, um einen offenen Schlagabtausch gegen Apple zu starten. Nur Stunden nach dem Rauswurf aus dem App Store hat Epic Games eine Klage eingereicht und die Klageschrift im Netz veröffentlicht. Sogar ein Video hat man bereits ins Netz gestellt, das an die 1984-Kampagne von Apple erinnert.

Der Kern der Klage von Epic Games: Apple nutzt seine Monopolstellung mit dem App Store aus, Nutzer haben keine Möglichkeit andere Quellen zu nutzen.

In der Vergangenheit war das immer wieder ein Thema, aber nun scheint die Geschichte richtig Fahrt aufzunehmen. Man darf gespannt sein, wie sich dieser Fall entwickeln wird.