Aqara: Matter-Firmware für M2 Hub veröffentlicht

Wer einen M2 Hub von Aqara zur Smart Home-Steuerung des eigenen Zuhauses nutzt, kann sich ab sofort über noch mehr Möglichkeiten freuen. Wie Aqara in einer E-Mail bekanntgegeben hat, hat man begonnen, eine neue Firmware für den M2 Hub zu veröffentlichen. Die Firmware mit der Versionsnummer 4.0 startet zunächst als Beta und ermöglicht es, über den M2 Hub angeschlossene Smart Home-Geräte über den neuen Standard Matter zu nutzen.

Laut Angaben von Aqara wird ab sofort mit der Verteilung des 4.0-Firmware-Updates begonnen. Allerdings kann es durchaus noch vier bis sechs Wochen dauern, bis das Update allen Nutzern und Nutzerinnen außerhalb Chinas zur Verfügung gestellt wird. Als erstes sollen die M2 Hubs, die erst kürzlich im Jahr 2022 hergestellt wurden, das Update erhalten. Andere Aqara-Hubs, darunter der Hub M1S/M1S Gen 2, Hub E1, Camera Hub G3 und Camera Hub G2H Pro, werden in den folgenden Monaten ähnliche Firmware-Updates erhalten. Aqara empfiehlt zudem vor der Aktualisierung die Sicherstellung der folgenden Punkte:

Bitte stellen Sie sicher, dass die Aqara Home App auf dem neuesten Stand ist (Version 3.0.8 oder höher) und mit einem der globalen Server außerhalb des chinesischen Festlands verbunden ist

Bitte binden Sie mindestens 1 Zigbee-Gerät an den M2-Hub, bevor Sie den M2 über Matter an Plattformen von Drittanbietern binden

Bitte stellen Sie sicher, dass der M2-Hub, die Matter-Controller-Geräte (z.B. HomePod mini, Nest Hubs, etc.) und das Mobiltelefon mit der Matter-ready-App sich im gleichen lokalen Netzwerk (gleiche SSID) befinden

Wenn Sie beabsichtigen, den M2-Hub über Matter mit Apple Home zu verbinden, stellen Sie bitte sicher, dass die Firmware-Version der Apple-Geräte (z.B. iPhone, HomePod mini) aktuell ist (Version 16.3 oder höher)

Laut Aqara gilt es zu beachten, dass die Bindung bestehender Geräte an Matter nicht bedeutet, dass Nutzer und Nutzerinnen alle zurücksetzen müssen. Es lassen sich weiterhin Aqara-Geräte mit anderen Systemen über Matter verbinden. Auch auf einige Restriktionen hinsichtlich des neuen Matter-Standards macht der Hersteller aufmerksam.

Zum jetzigen Zeitpunkt haben wir mehr als 40 Aqara-Geräte, die sich über den M2-Hub mit Matter verbinden können. Und nur die globalen Versionen dieser Geräte werden garantiert von Matter unterstützt, da die chinesischen Versionen einiger Geräte im Moment noch nicht unterstützt werden.

Wenn Sie die Geräte über Matter mit Apple Home verbinden, beachten Sie bitte, dass es sehr empfindlich auf die Qualität und das Signal des Wi-Fi-Routers reagiert. Wenn das Signal nicht stark genug ist, wird oft „Keine Antwort“ angezeigt.

Um die Geräte über Matter zu Google Home hinzuzufügen, müssen User eines der Google Home- oder Nest-Geräte als Matter-Controller verwenden. Außerdem benötigen Nutzer ein Android-Telefon für die Matter-kompatible Google Home-App, da Google Home auf iOS-Geräten Matter noch nicht unterstützt.

Amazon Alexa und Samsung SmartThings unterstützen den Gerätetyp Matter Bridge (z.B. Hub M2) noch nicht und können die Zigbee-Geräte, die über Matter mit dem M2 verbunden sind, im Moment nicht verbinden.

Bei der neuen Firmware handelt es sich um eine BETA-Version, die einige Fehler enthalten kann, die in einigen Fällen unerwartete Auswirkungen haben können. Sollte dies der Fall sein, versuchen Sie bitte, die Verbindung zu Matter zu lösen und den Hub erneut zur Matter-App hinzuzufügen.

Man will in Zukunft mit den Partnern für weitere Optimierungen zusammenarbeiten. Um Matter nach der Firmware-Aktualisierung zu aktivieren, wählt man „Bind to Matter (Beta)“ in den M2 Hub-Einstellungen aus und kann diesen dann zu den Smart Home-Plattformen hinzufügen, die Matter unterstützen. Da es sich um eine Betaversion handelt, sollte man sich das Update gut überlegen. Dies gilt vor allem für Personen, die auch in Zukunft ausschließlich Apples HomeKit verwenden möchten. Der SmartApfel-Blog empfiehlt sogar, unter diesen Umständen mit der Aktualisierung noch zu warten.