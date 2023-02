Myst: Game-Klassiker wird in mobiler Version für iOS erscheinen

Das Spiel Myst darf wohl gut und gerne als Klassiker der Gaming-Szene betrachtet werden. Der erste Teil der Adventure-Serie erschien 1993 und galt seinerzeit mit über sechs Millionen verkaufter Exemplare als das meistverkaufte Computerspiel der Welt. Zugleich war es auch eines der ersten Spiele, das auf einer CD verkauft wurde, um die für damalige Verhältnisse fortschrittliche Grafikqualität zu ermöglichen.

Das Indie-Entwicklerstudio Cyan hat im Jahr 2021 eine überarbeitete Fassung von Myst auf den Markt gebracht. Zuvor hatte Cyan schon 1997 den Nachfolger zu Myst, „Riven“, entwickelt und über das Label Red Orb Entertainment veröffentlicht. Nun kündigte Cyan an, auch eine Mobilversion von Myst zu planen, die als „Myst Mobile“ bezeichnet wird. Da die offizielle Ankündigung des Spiels auch bereits Hinweise auf Review Codes erhielt, ist davon auszugehen, dass das Release nicht mehr lange auf sich warten lässt.

„Myst Mobile bietet eine fantastische Grafik, Optimierungen für M2, M1 und mehr. Das Spiel wird ein A12 Bionic oder höheres Gerät erfordern. Cyan bestätigte außerdem, dass Myst Mobile Touch-Steuerung, Controller, das Smart und Magic Folio sowie Tastatur- und Mauseingaben unterstützen wird.“

So berichtet TouchArcade über die Neuerscheinung. Wer Myst und das Gameplay des Spiels noch nicht kennt, dem sei die kurze Beschreibung von Cyan bei YouTube empfohlen:

„Reise zur Myst-Insel und zu anderen atemberaubenden Orten – ‚Ages‘ genannt – und beginne, das Geheimnis zu lüften, in das du hineingestoßen wurdest. Während du erfährst, was auf der Insel geschehen ist, wirst du entdecken, dass du eine Schlüsselrolle in einer epischen Geschichte spielst, deren Ende noch nicht geschrieben wurde. Erforsche tiefere Zusammenhänge in diesen herrlichen, surrealen Zeitaltern, decke eine Geschichte von rücksichtslosem Familienverrat auf und treffe Entscheidungen, die sowohl dich als auch die Welt von Myst selbst beeinflussen werden.“

Laut Angaben von TouchArcade wird Myst Mobile als kostenloses Spiel für iOS und iPadOS erscheinen. In der Gratis-Variante wird man Myst Island ohne Zeitlimits erkunden können. Wer mehr als nur diese Umgebung absolvieren möchte, soll einen In-App-Kauf in Höhe von 14,99 USD, wahrscheinlich in Deutschland dann etwa 18 Euro, tätigen können, um die Vollversion freischalten zu können. Cyan plant zum Release auch einen Rabatt. Schaut euch abschließend den Trailer zu Myst an – sobald wir Näheres zur Veröffentlichung erfahren, werden wir es hier natürlich mitteilen.

Screenshots: @kriswb/Twitter.