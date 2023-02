Kuo: Neue AirPods Max und HomePod mini sollen 2024 in Produktion gehen

Der bekannte Apple-Analyst Ming-Chi Kuo meldet sich aktuell mit neuen Prognosen zu Apple-Audio-Geräten in einer Reihe von Tweets bei Twitter. Seine Einschätzungen drehen sich um neue AirPods Max, den HomePod mini und die Einstiegs-AirPods, für die er eine Massenproduktion erst ab der zweiten Jahreshälfte 2024 prognostiziert.

I predict Apple’s next important acoustic product refresh time is will be in 2H24-1H25. The following new products will likely start mass production in 2H24 at the earliest.

1. HomePod mini 2.

2. AirPods Max 2.

3. AirPods low-cost version.

— 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) February 3, 2023