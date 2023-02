YouTube: Gemeinsame Livestream-Funktion wird für iOS ausgerollt

Livestreams auf der Videoplattform YouTube (App Store-Link) sind schon länger etabliert. Nun wird es insbesondere für mobile User eine neue Besonderheit geben, um auch gemeinsam live zu gehen und mit zwei Personen gleichzeitig einen Livestream zu starten. „Go Live Together“ („Zusammen Live“) nennt sich das Feature, das von YouTube erstmals im November des letzten Jahres angekündigt wurde und nun nach und nach auf iOS- und Android-Geräten verfügbar gemacht wird.

grab a friend & start a co-stream 🤝

🤩 introducing Go Live Together, a new way to easily start a co-stream & invite a guest, all from your phone! 📱

creators need 50+ subs to host co-streams, but anyone can be a guest!

more info here: https://t.co/g6PdxJY7ux pic.twitter.com/lmDDogXQ5t

— TeamYouTube (@TeamYouTube) February 2, 2023