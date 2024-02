Aqara T1M: Neue Deckenlampe mit Matter startet

Erst gestern ist die Kickstarterkampagne für das neue Aqara U200 Smart Lock mit Apple Home Key gestartet, ab heute könnt ihr auch die neue Deckenlampe Aqara T1M (Amazon-Link) kaufen. Die Lampe ist mit Matter ausgestattet und funktioniert demnach nahtlos mit HomeKit und Siri, Amazon Alexa oder auch Google Assistant. Pünktlich zum Markstart bezahlt ihr mit dem Gutschein LIGHTT1MEU nur 134,99 Euro statt 149,99 Euro.

Die Aqara T1M Deckenlampe ist für Räume mit bis zu 20 Quadratmeter geeignet und kann 16 Millionen Farben anzeigen, ebenso sind warme und kalte Weißtöne zwischen 2.700 und 6.500 Kelvin möglich. Farbtöne sind nur am Außenring möglich, weiße Farben erhellen den Raum. Die Lebensdauer ist mit 50.000 Stunden angegeben, außerdem müsst ihr beachten, dass zur Nutzung ein Aqara Zigbee 3.0 Hub notwendig ist.

Aqara T1M ist mit Matter kompatibel

Aqaras smarte Lampe ist 45,9 Zentimeter im Durchmesser und 7,5 Zentimeter hoch. Die Installation erfolgt über eine Montageplatte sehr schnell. T1M liefert 30 Watt mit 3.450 Lumen und überzeugt mit einem CRI-Wert (Farbwiedergabeindex) von über 90. Über die diversen Plattformen kann die Lampe in Automationen eingebunden, per Sprache angesteuert oder über Zeitpläne gesteuert werden. Zudem fungiert die Deckenlampe auch als ZigBee-Repeater und kann so das Signal im Haus verstärken.

Die Deckenlampe Aqara T1M mit Matter ist ab sofort erhältlich und kann mit dem 10 Prozent Coupon zum Start für nur 134,99 Euro statt 149,99 Euro gekauft werden.

