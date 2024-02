Februar 2024: Die besten neuen Apps und Spiele

Die meisten Wortspiele im App Store sind nur auf Englisch verfügbar. Bei der jüngsten Neuerscheinung ist das zum Glück anders: Words in Progress gibt es auch auf Deutsch. Gespielt wird Words in Progress auf einem Spielfeld mit sieben Zeilen. Jede leere Zeile wird, solange noch Spielsteine verfügbar sind, mit einem Buchstaben gefüllt. Diese Buchstaben kann man dann in eine andere Zeile ziehen und dort mit einem weiteren Buchstaben kombinieren. Auf diese Art und Weise erstellt man dann erste Silben und später ganze Wörter.

Erinnert ihr euch noch an Wunderlist? Es war eine wirklich fantastische Aufgaben-App, die im Jahr 2015 von Microsoft gekauft wurde. Aus Wunderlist in den folgenden Jahren Microsoft To Do geworden – und die ganze Magie ist verloren gegangen. Nun meldet sich das ehemalige Team von Wunderlist rund um den Mitgründer Christian Reber mit einer neuen App zurück: Superlist. Superlist könnte man schon fast als kleinen Webseiten-Baukasten bezeichnen. Es können nicht nur Aufgaben angelegt, sondern auch Überschriften, Absätze, Unterteilungen, nummerierte Listen und Bilder eingefügt werden. So lassen sich Listen komplett frei gestalten und auch im Team bearbeiten.

Im Jahr 2008 erfand Donald X. Vaccarino mit dem Kartenspiel Dominion das Deck-Building-Genre. Seither wurde Dominion vielfach ausgezeichnet, unter anderem als Spiel des Jahres 2009, und erfreut sich seither einer großen Fangemeinde. Nun hat Dominion auch den Weg aufs iPhone geschafft und steht ab sofort im App Store für euch bereit. Die Basis-Version des Spiels könnt ihr kostenlos spielen. Für Erweiterungen und Co. werden In-App-Käufe fällig. In Dominion geht es darum, ein starkes Deck aufzubauen, um euch am Schluss die meisten Siegpunkte zu sichern. Ihr müsst kluge Spielzüge vornehmen und die Karten auf eurer Hand strategisch einsetzen, um eine Runde für euch zu entscheiden. Dabei stehen im Spiel mehr als 500 Karten zur Verfügung.

Mit Slate lässt sich ein iPad und der Apple Pencil verwenden, um verschiedene nützliche Aufgaben auszuführen: Der Apple Pencil dient als Cursor für die Steuerung der Desktop-Maus, und ein Tippen auf den Bildschirm imitiert eine Klick-Geste. Wenn man auf dem iPad schreibt, wird dies auf dem Mac in getippten Text umgewandelt, und es gibt Zwei-Finger-Gesten für Aktionen wie Scrollen und Zoomen. Verwendet man ein neueres iPad, das Apple Pencil Hover unterstützt, lassen sich natürlich die Hover-Gesten verwenden. Für ältere iPads hat Astropad eine simulierte Hover-Option hinzugefügt.

Von üppigen Wäldern bis hin zu ruhigen Seeufern – die Landschaften in Golf Journey sind so vielfältig wie atemberaubend und bieten die perfekte Kulisse für eine Runde Golf. Während man durch die Golfplätze navigiert, wird man in eine Welt der Ruhe eintauchen – unterstützt durch beruhigende Hintergrundmusik und die natürlichen Geräusche, die die Umgebung bietet. Was das Gameplay angeht, so ist das Spiel wie viele dieser Art leicht zu erlernen, aber schwer zu meistern. Die Touch-Steuerung ist intuitiv und simpel anzuwenden, und ermöglicht es den Spielern und Spielerinnen, den Spin, die Richtung und die Kraft ihrer Schläge mit Präzision einzustellen.

Erhältlich für iPhones, iPads und auch Apples neues Headset Vision Pro, kann Game Room im Rahmen eines aktiven Apple Arcade-Abonnements kostenlos auf die unterstützten Geräte geladen werden. Wie es der Titel der App bereits andeutet, finden sich in Game Room mehrere Spiele, die sich mit dem Freundeskreis an einem Tisch, allein als Einzelspiel oder online mit Gamern aus aller Welt absolvieren lassen. Wählen lässt sich aus einem von insgesamt fünf Familienklassikern, darunter Schach, Solitär oder Schiffe versenken.

Zumindest in den USA gibt es mit Apple Sports eine neue App von Apple, die euch Sportergebnisse aus verschiedenen Sportarten und Ligen liefert, darunter auch die deutsche Bundesliga. Beim ersten Start werden direkt Favoriten festgelegt, das können sowohl Mannschaften als auch Ligen sein. Danach unterteilt sich Apple Sports in drei Bereich: Jeweils ein Reiter für Spiele von gestern, heute und den kommenden Tagen. Ein einfacher Fingertipp auf eine Begegnung genügt, um detaillierte Statistiken anzuzeigen. Auch ein Live-Ticker und Aufstellungen sind in Apple Sports zu finden.