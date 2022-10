Atuvos Tracker mit AirTag-Technik für 14 Euro im Angebot

Im September gab es bereits ein Angebot rund um die Bluetooth-Tracker mit dem Namen Atuvos. Heute sind die Preise sogar noch besser und mittlerweile haben wir den Dinge-Finder auch selbst ausprobieren können. Was ihn besonders spannend macht: Er ist mit AirTag-Technik ausgestattet und kann vom großen Apple Wo ist? Netzwerk aufgespürt werden.

Kommen wir zunächst einmal zum Preis: Prime-Mitglieder erhalten den Atuvos Tracker heute für 14,55 Euro (Amazon-Link), wenn sie auf der Produktseite den 30 Prozent Gutschein aktivieren. Noch günstiger wird es beim Doppelpack, hier beträgt der Preis nur 27,99 Euro (Amazon-Link), wenn der Gutschein auf der Produktseite aktiviert wird.

Das sind die wichtigsten Unterschiede zum AirTag

Der Atuvos Tracker ist mit einem Apple-zertifizierten Chip ausgestattet und kann, wenn er verloren ist, genau wie der AirTag von allen aktiven Apple-Geräten aufgespürt werden. So könnt ihr im Normalfall binnen weniger Minuten feststellen, wo der Tracker steckt.

Was dagegen fehlt, ist der U1-Ultrabreitband-Chip. Beim AirTag kommt er zum Einsatz, um mit einem iPhone 11 oder neuer die zentimetergenaue Position zu bestimmen, wenn man sich selbst in unmittelbarer Nähe befindet. Im Gegenzug verfügt der Atuvos Tracker allerdings über einen lauteren Lautsprecher als ein AirTag und kann so über einen Signalton einfach gefunden werden – egal mit welchem Apple-Gerät.

Was die Bauform anbelangt, ist der Atuvos Tracker natürlich nicht ganz so hochwertig wie die AirTags, auch die Dicke fällt etwas größer aus. Dafür gibt es aber ein kleines Loch, um den Dinge-Finder an einem Schlüsselbund zu befestigen – so spart man sich zusätzliches Zubehör.

Zuverlässiger und preisgünstiger Tracker

Im Vergleich zu den AirTags gewinnt der Atuvos Tracker sicherlich keinen Schönheitspreis. Heiß ist dagegen der Preis – 14 Euro für einen Dinge-Finder mit Apple-Kompatibilität, das ist schon eine Ansage. Zum Vergleich: Ein einzelner AirTag kostet aktuell bei Amazon knapp 34 Euro, also mehr als doppelt so viel.

Ich würde mir am Ende wohl trotzdem den AirTag an den Schlüsselbund hängen, optisch macht er ja schon einiges her. Für alle anderen Zwecke, beispielsweise in der Handtasche oder im Rucksack, vielleicht auch im Auto, halte ich den Tracker von Atuvos aber für sehr geeignet.

Angebot Schlüsselfinder Key Finder,ATUVOS Bluetooth Tracker und Gegenstandsfinder für Schlüssel,... Verwenden Sie die Apple App "Wo ist?, um Ihr ATUVOS schlüsselfinder mit integriertem Lautsprecher zu klingeln, um Ihre Sachen zu finden, oder fragen...

Datenschutz & Verloren-Modus: Das Netzwerk ,Meine App "Wo ist?“ ist verschlüsselt und anonym. kein anderer, nicht einmal Apple oder der Hersteller...