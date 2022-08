Audible: Deal mit Sony Music integriert 2.500 neue Titel

Der bekannte Hörbuch- und Hörspiel-Dienst von Amazon, Audible (App Store-Link), hat einen neuen Lizenzdeal angekündigt. Durch das Abkommen mit Sony Music werden ab dem heutigen 4. August 2022 erstmals 2.500 Titel von Sony auf der Audible-Plattform verfügbar sein.

Zu den Highlights des erweiterten Streaming-Angebots von Audible gehören unter anderem die Klassiker „TKKG“, „Fünf Freunde“, „Hanni und Nanni“, „Bob der Baumeister“, „Peppa Wutz“ und mehr. Ein Repertoire an etwa 500 Titeln des Sony-Angebots sollen auch im Rahmen des unbegrenzten Hör-Abos, das Audible Mitte Juni an den Start gebracht hat, verfügbar sein. Dazu gehören auch über 50 Folgen der beliebten Hörspiel-Serie „Die Drei ???“, die sich im Rahmen des Abos kostenlos anhören lassen. Oliver Daniel von Audible äußert sich zum Deal:

„Durch die Zusammenarbeit mit Sony Music können wir Familien und Kindern einen noch umfangreicheren Hörkatalog an beliebten Titeln und Formaten bieten. Die Zusammenarbeit mit Sony Music ist ein strategischer Meilenstein, der uns zum Anbieter mit dem besten digitalen Angebot an Audiounterhaltung für Kinder in Deutschland macht. Wir freuen uns, in Zukunft eine so starke und erfolgreiche Marke an unserer Seite zu haben und unser bestehendes Portfolio weiter vervollständigen zu können.“