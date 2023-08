Balkonkraftwerke mit weniger Bürokratie: Das Solarpaket ist da

Es wurde bereits viel diskutiert über Balkonkraftwerke in diesem Jahr. Immerhin sind sie eine einfache Lösung, um Strom direkt dort zu erzeugen, wo er verbraucht wird. Doch während es in anderen europäischen Ländern deutlich einfacher ist, bekommen interessierte Personen in Deutschland bislang einige Steine in den Weg gelegt. Das soll sich mit dem neuen Solarpaket vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz, das heute von der Bundesregierung beschlossen wurde, ändern.

Das waren bisher die Stolperfallen in Deutschland

Ganz so schwierig ist die Installation und die Inbetriebnahme eines Balkonkraftwerks wirklich nicht. Der Papierkram ist allerdings schon etwas nervig: Ein für Laien recht komplizierter Formular im Marktstammdatenregister sowie eine separate Meldung beim Netzbetreiber war bislang erforderlich. Zudem durfte das Balkonkraftwerk überhaupt nicht angeschlossen werden, wenn noch ein rückwärtslaufender Zähler vorhanden ist. Ebenso für Diskussionen sorgen die Steckerfrage mit dem offiziell erforderlichen Wielandstecker, der nur durch eine Fachkraft installiert werden darf, sowie die Begrenzung auf 600 Watt. In anderen europäischen Ländern dürfen bis zu 800 Watt eingespeist werden.

Das steckt drin im neuen Solarpaket

Zunächst einmal wird die Anmeldung vereinfacht: „Statt zwei Anmeldungen wie bisher wird in Zukunft lediglich eine stark vereinfachte Anmeldung erforderlich sein“, teilt das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz mit. Außerdem weist man darauf hin, dass ein rückwärtslaufender vorübergehend weiter genutzt werden darf und man nicht erst auf einen Zählerwechsel warten muss.

Zudem wurde beschlossen, dass die Leistung der Mikro-Wechselrichter bis zu 800 Watt betragen darf. Dazu wird folgender Absatz in das Gesetz eingefügt:

Ein Steckersolargerät oder mehrere Steckersolargeräte mit einer installierten Leistung von insgesamt bis zu 2 Kilowatt und einer Wechselrichterleistung von insgesamt bis zu 800 Voltampere, die hinter der Entnahmestelle eines Letztverbrauchers betrieben werden und der unentgeltlichen Abnahme zugeordnet werden, können unter Einhaltung der für die Ausführung eines Netzanschlusses maßgeblichen Regelungen angeschlossen werden.

Offen bleibt dagegen nur noch die Steckerfrage. Hier äußerst sich das zuständige Ministerium wie folgt: „Auch ist es unser Ziel, Balkon-PV auch mit dem Schukostecker zu ermöglichen. Die ‚Steckerfrage‘ wird aber rechtlich nicht im Gesetz sondern in technischen Normen geregelt. Die Norm wird derzeit durch den VDE (genauer DKE) überarbeitet.“

Wie geht es jetzt weiter?

Auch wenn das Solarpaket beschlossen wurde, geht es nicht sofort los. Das Gesetz muss nun erst im Parlament beraten werden, bevor es öffentlich Anfang 2024 in Kraft treten kann. Es ist also noch etwas Geduld gefragt, bis beispielsweise die bereits im Umlauf befindlichen Wechselrichter durch mögliche Firmware-Updates ganz offiziell mehr Leistung liefern dürfen.

Das Solarpaket umfasst neben den Punkten, die Balkonkraftwerke betreffen, noch zahlreiche weitere Details, die ihr in dieser Meldung einsehen könnt. Dort äußerst sich auch Bundesminister Robert Habeck zu Wort, der den Ausbau der erneuerbaren Energien beschleunigen möchte: