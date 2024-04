Beats Solo4: Neue Kopfhörer mit UCB-C und besserem Sound kommen am 2. Mai

Es ist schon ziemlich lange her, dass Apple neue Beats Kopfhörer vorgestellt hat. Um genau zu sein ist das letzte neue Modell vor 7,5 Jahren erschienen, allerdings scheint jetzt mit den Beats Solo4 eine Neuauflage in Planung zu sein, welche am 2. Mai in den Verkauf geht. Das will 9to5Mac exklusiv erfahren haben.

Die Webseite will von einer vertrauenswürdigen Quelle alle technischen Daten erhalten haben und teilt diese natürlich mit uns. Die Beats Solo4 sind als großes Update zu verstehen, wobei der Preis unverändert bleibt. Neu mit dabei ist USB-C als Ladeanschluss sowie Unterstützung für 3D-Audio und die dynamische Kopferfassung. Klanglich können wir dank verbesserter Treiber und einer neu ausbalancierten Akustik einen Sprung nach vorne erwarten. Die Solo4-Kopfhörer weisen einen speziell angefertigte 40-mm-Schallwandler auf, der eine bessere Klarheit und Reichweite verspricht. Weiterhin kann man den Kopfhörer auch per 3,5mm Kabel betreiben, um einen verlustfreien Klang zu genießen.

Akkulaufzeit um 10 Stunden verlängert

Die Akkulaufzeit der neuen Beats Solo4 beträgt fortan 10 Stunden mehr, demnach kommt man auf insgesamt 50 statt 40 Stunden. Mit Fast Fuel kann man die Kopfhörer 10 Minuten laden, um dann weitere 5 Stunden Musik hören zu können. Ebenso ist das nahtlose Koppeln der Kopfhörer möglich, außerdem gibt es Support für Wo ist?, wobei hier wohl nur der letzte Standort gespeichert wird. Die neuen UltraPlush-Ohpolster sorgen den ganzen Tag für einen bequemen Sitz auf den Ohren.

Mit Bluetooth 5.3 wird die Verbindung zu Endgeräten verbessert, ebenso sind neue Beamforming-Mikrofone an Bord, die für eine optimierte Gesprächsqualität und klare Sprachwiedergabe sorgen. Für den Transport kann man die Beats Solo4 weiterhin einfach zusammenklappen und mitnehmen.

Beats Solo4 starten Anfang Mai

Die neuen Beats Solo4 sollen laut Informationen von 9to5Mac am 2. Mai starten und zum gleichen Preis erhältlich sein, wie die Beats Solo3: 229,95 Euro.