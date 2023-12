Beeper Mini: Apple blockiert Android-iMessage-App

Vor ein paar Tagen ist mit Beeper Mini ein neuer Dienst gestartet, der auf Android Apples iMessage ermöglicht. Im Selbsttest haben wir die Funktionalität bestätigt, doch nur wenige Tage nach dem Start hatte der Service mit Problemen zu kämpfen. Wie sich jetzt herausstellt, geht Apple aktiv gegen Beeper Mini vor.

Auf X berichten die Entwickler, dass sie an Fehlerbehebungen arbeiten und versprechen die Ausweitung des kostenloses Testzeitraums. Ob sich diese Bemühungen lohnen ist fraglich. Gegenüber The Verge hat ein Apple-Sprecher bestätigt, dass Schritte unternommen wurden, um die Privatsphäre und Sicherheit zu gewährleisten.

Nadine Haija, Senior PR Managerin bei Apple:

Wir bei Apple entwickeln unsere Produkte und Dienste mit branchenführenden Datenschutz- und Sicherheitstechnologien, die den Nutzern die Kontrolle über ihre Daten geben und ihre persönlichen Informationen schützen. Wir haben Schritte unternommen, um unsere Nutzer zu schützen, indem wir Techniken blockiert haben, die gefälschte Anmeldedaten ausnutzen, um Zugang zu iMessage zu erhalten. Diese Techniken stellten ein erhebliches Risiko für die Sicherheit und den Datenschutz der Nutzer dar, einschließlich der Möglichkeit, Metadaten preiszugeben und unerwünschte Nachrichten, Spam und Phishing-Angriffe zu ermöglichen. Wir werden auch in Zukunft Aktualisierungen vornehmen, um unsere Nutzer zu schützen.

Das Team um Beeper arbeitet weiter und will den Dienst zurückbringen. Am Samstag teilte das Unternehmen mit, dass iMessage in der ursprünglichen Beeper-Cloud-App wieder funktioniere, Beeper Mini jedoch immer noch nicht. Der Gründer Eric Migicovsky sagte am Freitag, er verstehe einfach nicht, warum Apple seine App sperren würde: „Wenn Apple sich wirklich um die Privatsphäre und Sicherheit seiner eigenen iPhone-Nutzer kümmert, warum sollten sie dann einen Dienst stoppen, der es ihren eigenen Nutzern ermöglicht, verschlüsselte Nachrichten an Android-Nutzer zu senden, anstatt unsichere SMS zu verwenden?“

Beeper Mini vs Apple

Fängt jetzt ein Katz-und-Maus-Spiel an? Beeper-Chef Migicovsky will auf jeden Fall dran bleiben und sagt, dass die Tatsache, dass Beeper Cloud immer noch funktioniert, ein Zeichen dafür ist, dass Apple es nicht ewig vorenthalten kann oder will. „Was wir gebaut haben, ist gut für die Welt“, sagt er. „Es ist etwas, bei dem wir uns fast alle einig sind, dass es existieren sollte.

Dennoch scheint es als quasi ausgeschlossen, dass Apple seine Meinung ändern wird. Jahrelang wurde iMessage streng kontrolliert und sorgfältig gesichert, demnach scheint es unwahrscheinlich, dass Apple jetzt die Zügel lockern wird. Ob man als User in einen Dienst investieren will, bei dem man nie weiß, ob die Nachrichten ankommen oder nicht, ist am Ende ebenfalls fraglich.