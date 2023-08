Belkin stellt Qi2-Ladegeräte, USB-C-Lösungen & mehr vor

Belkin, seit 40 Jahren eine führende Marke im Bereich Unterhaltungselektronik, hat auf der IFA heute acht neue Produkte in den Bereichen Stromversorgung, Audio und Konnektivität vorgestellt.

BoostCharge Pro kabelloses Universal Easy Align Ladepad (15 W): Dieses Ladegerät ermöglicht schnelles, nahtloses Laden Qi-fähiger Geräte mit bis zu 15 Watt. Dank der großen Oberfläche zum Laden lassen sich Geräte ganz einfach in der perfekten Position platzieren. Das rutschfeste Material hält sie an Ort und Stelle, auch wenn sie gerade vibrieren oder versehentlich angestoßen werden. Zwei Wärmeschutzsysteme dienen zur Temperaturkontrolle und verhindern eine Überwärmung des Ladegeräts und der verbundenen Geräte.

BoostCharge Pro kabelloses 3-in-1-Ladepad mit Qi2: Dieses kabellose 3-in-1-Ladegerät nutzt den neuen Qi2-Standard und ermöglicht eine perfekte Platzierung Qi2-fähiger Geräte zum schnelleren Laden mit 15 Watt. Es kann auch zum Laden Qi-fähiger Geräte mit 5 Watt verwendet werden, z. B. für die Belkin SoundForm In-Ear-Kopfhörer. Am USB-C-Anschluss lässt sich ein Dongle einstecken, um neuere Modelle der Apple Watch schnell aufzuladen. Dieses Pad ist mit MagSafe kompatibel und hat eine schlanke, kompakte Form, sodass es leicht verstaut werden kann.

BoostCharge kabelloses Qi2-Ladegerät mit Pad und Ständer: Das Qi2-Ladegerät mit Pad und Ständer ist die ultimative Lösung zum schnellen Laden auf der Arbeit, zu Hause und unterwegs. Das mit MagSafe kompatible Modell lässt sich sowohl als Pad als auch als Ständer nutzen. Das bedeutet, dass ein Gerät auch während des Ladens für FaceTime, zum Telefonieren und Streamen von Medien genutzt werden kann. Da es nicht nur vielseitig einsetzbar und zuverlässig, sondern auch kompakt und leicht einzuklappen ist, eignet es sich perfekt für Reisen.

USB-C Ladelösungen

BoostCharge Pro 140W 4-Port-GaN-Ladegerät: Mit dem 140W 4-Port-GaN-Ladegerät lässt sich ein MacBook Pro mit voller Geschwindigkeit oder ein iPhone und iPad mit hoher Geschwindigkeit aufladen, während gleichzeitig zwei zusätzliche Geräte aufgeladen werden. Die vier Anschlüsse des leistungsstarken GaN-Ladegeräts, 3x USB-C und 1x USB-A, sind leicht zugänglich. Es eignet sich für eine große Auswahl an USB-C-Geräten wie Smartphones, Tablets und Laptops.

BoostCharge Hybrid-Ladegerät (25 W) mit 5K-Powerbank: Belkins neueste tragbare Lösung zur Stromversorgung ist eine Powerbank mit PD-Ladegerät. Dieses tragbare Ladegerät mit zwei Lademöglichkeiten kann nicht nur direkt an einer Steckdose aufgeladen werden, sondern verfügt auch über einen integrierten Akku. Dank der integrierten PD 3.1 PPS-Technologie dieses multifunktionalen Schnellladegeräts kann es zum schnellen und sicheren Laden fast aller PD-fähigen Geräte verwendet werden.

Konnektivität

Connect Thunderbolt 4 5-in-1-Core-Hub: Der 5-in-1-Thunderbolt 4-Core-Hub hat eine flache Form und lässt sich leicht transportieren. Da er über eine Thunderbolt-Verbindung den Anschluss mehrerer Geräte ermöglicht, sorgt er für mehr Produktivität. Sie können damit mehrere Bildschirme anschließen, Geräte mithilfe einer smarten Ladefunktion sicher aufladen, Dateien schneller als jemals zuvor übertragen und sechs Geräte in Reihe schalten, um die Produktivität zu steigern. Thunderbolt 4 macht all dies möglich. Der Hub verfügt über vier Thunderbolt 4-Anschlüsse und einen USB-A-Anschluss. Er ermöglicht zudem Datenübertragungsraten von bis zu 40 Gbit/s und den Anschluss von zwei Bildschirmen. Zur Stromversorgung stehen bis zu 96 W über Power Delivery bereit.

Audio

SoundForm Inspire Over-Ear-Kopfhörer für Kinder: SoundForm Inspire wurde speziell für Kinder entwickelt, damit sie beim Lernen und Spielen bequem zuhören können. Der Kopfhörer ist mit 40-mm-Treibern versehen, die den Belkin Signature Sound erzeugen. Die Lautstärke ist zum Schutz der Kinderohren auf 85 Dezibel beschränkt. Zum Transport lässt sich der bequeme verstellbare Bügel einfach einklappen und die kleineren gepolsterten Hörmuscheln haben die perfekte Größe für Kinder. Im RockStar-Modus können sich Kinder dank eines zusätzlichen 3,5-mm-Ausgangs gemeinsam mit anderen Audio-Content anhören. Das hochwertige Boom-Mikrofon sorgt beim Distanzunterricht für klaren Sound und eine LED zeigt an, wenn der Kopfhörer stummgeschaltet ist. Erhältlich in Schwarz mit blauen Akzenten und in Grau mit lavendelfarbenen Akzenten.

SoundForm Adapt Kopfhörer: Der SoundForm Adapt Kopfhörer ermöglicht eine erstklassige Gesprächsqualität und verfügt über ein Boom-Mikrofon sowie Environmental Noise Cancellation (ENC) zur Geräuschunterdrückung. Da er auch sehr bequem sitzt, bietet er den ganzen Tag Komfort und eignet sich perfekt für die Arbeit im Homeoffice oder Büro. Der Adapt Kopfhörer lässt sich zu Hause und unterwegs leicht verstauen, da er sich zusammenklappen lässt. Die Akkulaufzeit beträgt 65 Stunden. Das reicht für eine ganze Arbeitswoche. Erhältlich in Schwarz.

Verfügbarkeit