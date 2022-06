Betrugsprävention im App Store: Die Zahlen von Apple

Kurz vor dem Start der WWDC in der kommenden Woche lobt sich Apple in einer Pressemitteilung noch einmal selbst. Der Titel: „Der App Store hat 2021 betrügerische Transaktionen in Höhe von knapp 1,5 Milliarden US-Dollar verhindert.“ Wir nennen euch die Zahlen, um die es geht.

Der App Store hat 2021 betrügerische Transaktionen in Höhe von knapp 1,5 Milliarden US-Dollar verhindert.

Apple hat über 1,6 Millionen risikobehaftete Apps und App-Updates daran gehindert, Nutzerinnen und Nutzer zu betrügen.

2021 wurden über 835.000 problematische neue Apps und 805.000 App-Updates abgelehnt oder entfernt.

Das App Review Team über 343.000 Apps abgelehnt, weil sie mehr Nutzerdaten als nötig abfragten oder mit bereits erfassten Daten falsch umgangen sind.

In der Pressemitteilung geht Apple in der Folge noch detailliert auf die Punkte App Review, betrügerische Bewertungen und Rezensionen, Accountbetrug sowie Zahlungs- und Kreditkartenbetrug ein. Falls ihr euch für die Details interessiert, könnt ihr die gesamte Meldung im Apple Newsroom nachlesen.

Mich würde an dieser Stelle interessieren, ob ihr schon einmal aktiv etwas von der ganzen Sache mitbekommen habt. Ist euch schon einmal eine betrügerische App über den Weg gelaufen, die nicht vor der Freigabe von Apple entdeckt wurde? Zumindest bei den Rezensionen habe ich in den vergangenen Jahren immer wieder Einträge entdeckt, die doch sehr auffällig waren. Dennoch habe ich hier das Gefühl, dass sich in der letzten Zeit durchaus etwas gebessert hat. Wie ist euer Eindruck?