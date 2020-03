Bewässerungssteuerung mit HomeKit heute für 69 Euro im Angebot

So langsam aber sicher kommen wir ja wieder in die Zeit, in der man seinen Garten wieder auf Vordermann bringt. Wenn ihr euch um eine automatisierte Bewässerung kümmern wollt, hat MediaMarkt aktuell das passende Angebot auf Lager: Eve Aqua, die smarte Bewässerungssteuerung von Eve Systems, gibt es heute für nur 69 Euro inklusive Versand.

Das ist ein Preis, der sich durchaus sehen lassen kann. Abseits von Angeboten und Bundles bewegt sich der Preis der mit Batterien betriebenen Steuerung normalerweise zwischen 85 und 90 Euro. Der nächstbeste Preis abseits von MediaMarkt liegt aktuell bei 86,75 Euro.

Eve Aqua für 69 Euro bei MediaMarkt (zum Angebot)

Das müsst ihr rund um Eve Aqua wissen

Bei Eve Aqua handelt es sich um einen smarten Bewässerungscomputer mit HomeKit, der einfach auf einen Außenanschluss gesetzt wird und dann die Steuerung des Wasserflusses übernimmt, beispielsweise für eine Sprinkler auf dem Rasen. Neben der Steuerung per App oder Siri bietet der Eve Aqua auch Zeitpläne an, nach denen automatisch bewässert werden kann. Ebenso ist eine Steuerung direkt am Gerät möglich.

Zu den wichtigsten Funktionen zählen unter anderem:

Automatische Bewässerung mit Zeitplänen

Bewässerung relativ zu Sonnenaufgang und Sonnenuntergang

Pausieren des Zeitplans anhand der Wettervorhersage bzgl. Regenwahrscheinlichkeit (über Siri Shortcuts)

Automatische Abschaltung & Verbrauchsmessung

Wichtig zu wissen ist zudem: Eve Aqua funkt per Bluetooth. Zeitpläne können zwar fest auf dem Gerät gespeichert werden, zur intelligenten Steuerung müsst ihr euch allerdings mit einem Gerät in Bluetooth-Reichweite befinden. Das kann neben dem iPhone auch ein iPad, Apple TV oder HomePod als HomeKit-Steuerzentrale sein. Sollte das nicht der Fall sein, könnt ihr zusätzlich den Reichweitenverstärker Eve Extended einsetzen.