Beyond a Steel Sky: Cyberpunk-Thriller neu bei Apple Arcade

Apples eigene Gaming-Plattform wächst weiter: An diesem Wochenende gibt es mit Beyond a Steel Sky (App Store-Link) einen weiteren und mit großer Spannung erwarteten Neuzugang. Das Spiel lässt sich im Rahmen des Arcade-Abonnements kostenlos auf iPhones, iPads und das Apple TV herunterladen und benötigt etwa 3,5 GB an freiem Speicherplatz auf dem Gerät.

Das Spiel lässt sich am ehesten als 3D-Abenteuer einordnen: 26 Jahre nach dem Erfolg des Kultklassikers “Beneath a Steel Sky”, einem der großen Adventure-Titel der 90er Jahre, spielt der Nachfolger Beyond a Steel Sky als humorvoller Cyberpunk-Thriller in einer dystopischen Zukunft Australiens.Beyond a Steel Sky stammt Charles Cecil, dem Schöpfer der Broken Sword-Serie, unter der künstlerischen Leitung von Dave Gibbons, dem Comiczeichner hinter Watchmen. Zur Story heißt es von Apple:

“In dem Spiel ist ein Kind bei einem brutalen Angriff entführt worden, und Robert Foster hat geschworen, es nach Hause zu bringen. Doch die Spur hat ihn von seiner Gemeinschaft von Wüstenbewohnern aus dem Ödland nach Union City geführt, einer der letzten verbliebenen Megastädte in einer Welt, die von zerschmetternden Kriegen und politischen Zusammenbrüchen heimgesucht wird. Befestigt und undurchdringlich, ist sie eine Utopie, in der die Menschen glücklich unter der Überwachung und Kontrolle einer gutartigen KI leben. Doch alles ist weit von dem entfernt, was es zu sein scheint.”

Beyond a Steel Sky wird von den Machern von Revolution Software aus Großbritannien als “dramatischer, humorvoller Cyberpunk-Thriller, in dem fesselnde Rätsel eine rasante Erzählung in einer dynamischen Spielwelt vorantreiben, die auf die Handlungen des Spielers reagiert – und von ihnen unterlaufen wird”, beschrieben. Besonders die Grafik sieht auf den ersten Blick eindrucksvoll aus – wer Arcade-Abonnent ist und sich für dystopische Abenteuer interessiert, sollte daher auf jeden Fall einen genaueren Blick auf die Neuerscheinung des Spiele-Dienstes werfen. Weitere Eindrücke vermittelt euch abschließend der YouTube-Trailer.