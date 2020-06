AWAY – Journey to the Unexpected: Neues Abenteuer kann vorbestellt werden

Erfreulicherweise gibt es noch Entwickler, die ihre Spiele nicht mit Werbung und Abos zuschütten, sondern ein Premium-Konzept auffahren. Ein neues Beispiel für einen solchen Titel ist AWAY – Journey to the Unexpected (App Store-Link), das sich seit kurzem im deutschen App Store vorbestellen lässt. Die Veröffentlichung soll am 1. Juli 2020 zum Preis von 7,99 Euro erfolgen. Für die Installation des Spiels sollte man neben 2,5 GB an freiem Speicherplatz auch iOS 13.0 oder neuer mitbringen. Auch eine deutsche Lokalisierung ist für die Neuerscheinung bereits vorhanden.

“AWAY – Journey to the Unexpected ist eine von einem Zwei-Personen-Team geschaffene Liebeserklärung an japanische Animation. Es lädt dich zu einer äußerst ungewöhnlichen Reise in eine bezaubernde und exzentrische 3D-Welt ein, die mit 2D-Charakteren bevölkert ist. AWAY ist eine kurze, unbeschwerte Geschichte mit einer Mischung aus Action, albernen Diskussionen, Rogue-Like-Elementen und Zerschmettern einer Menge von niedlichen Kreaturen, um alle dir im Weg stehenden Hindernisse zu bewältigen.”

Mit diesen Worten beschreibt das Team der Publisher von Plug In Digital die Neuerscheinung im deutschen App Store. AWAY soll eine etwa drei- bis fünfstündige Spielzeit bieten, in denen der Spieler bis zu acht verschiedene Charaktere mit einzelnen speziellen Fähigkeiten rekrutieren kann. Abgerundet wird das Abenteuer durch einen von Kazuhiko Naruse komponierten und Aya Majiro gesungenen Soundtrack.

Wir hatten bereits die Gelegenheit und konnten einen ersten Blick auf AWAY – Journey to the Unexpected werfen. Freunde von japanischen Animes und Fantasy-Spielen werden bei dieser farbenfrohen, etwas abgedrehten Neuerscheinung sicher auf ihre Kosten kommen. Die Steuerung funktioniert über Wischgesten zur Orientierung, einem optional eingeblendeten virtuellen Joystick sowie weiteren Aktions-Buttons – das funktioniert sehr gut und erlaubt ein flüssiges Gameplay mit direkten Interaktionsmöglichkeiten.

Über die Story und weitere Details wollen wir an dieser Stelle nicht viele Worte verlieren – schaut euch einfach abschließend den unten eingebundenen Trailer zum Spiel an und entscheidet dann selbst, ob ihr zu den Vorbestellern oder Käufern von AWAY – Journey to the Unexpected gehören werdet. Wer den Titel lieber auf anderen Plattformen spielen möchte, findet bereits eine Version für den PC, die PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch.