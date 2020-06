Death Come True: Interaktives Film-Spiel mit eigenen Entscheidungen

Um aus der breiten Masse an Spiele-Veröffentlichungen im deutschen App Store herauszustechen, kommen Entwickler auf ungewöhnliche Ideen. Mit Death Come True (App Store-Link) ist nun ein neues Spiel für iOS erschienen, das auf ein ganz spezielles Gameplay setzt: Ein Science Fiction-Thriller im Spielfimformat. Dazu wird ein Download von 2,5 GB benötigt sowie eine Investition in Höhe von 17,99 Euro. Eine deutsche Lokalisierung für den Film gibt es nicht, allerdings können Untertitel und OnScreen-Menüs in deutscher Sprache verwendet werden.

Die Macher von IzanagiGames und Too Kyo Games stellen ihrer iOS-Neuerscheinung eine Bitte voran: Redakteure, Blogger und YouTuber sollen in ihrer Berichterstattung zu Death Come True davon absehen, Spoiler oder zu detaillierte Gameplay-Inhalte zu veröffentlichen. Nur so wird die Story für alle Spieler weiter interessant bleiben und Anreize bieten, den SciFi-Thriller selbst durchzuspielen.

Spannende Story und individuelles Ende

So viel kann aber verraten werden: Death Come True besteht aus richtigen Filmsequenzen, die mit japanischen Schauspielern gedreht worden sind. Der Gamer hat im Verlauf der Geschichte Möglichkeiten, über OnScreen-Menüs und Auswahlmöglichkeiten die Handlungen des Protagonisten zu steuern, die Geschichte über eigene Entscheidungen zu beeinflussen und so auch für ein eigenes Ende der Story zu sorgen. Spannend wird es auf jeden Fall: Der Protagonist wacht in einem Hotelzimmer auf und kann sich an nichts mehr erinnern. Im Hotel-TV berichten die Nachrichten von einem Serienmörder, und in seinem Zimmer liegt eine Frau – gefesselt und bewusstlos.

“Die Steuerung ist leicht und intuitiv: Benutze Gesten wie Wischen und Tippen, um dich in der Umgebung umzusehen oder eine Auswahl zu treffen”, heißt es von den Entwicklern. “Steige ohne Eingewöhnungsphase direkt in das Spiel ein, so als würdest du dir einen Film ansehen.” Verantwortlich für Death Come True ist der Schöpfer der Danganronpa-Serie, Kazutaka Kodaka. Death Come True ist außerdem für die PlayStation 4, die Nintendo Switch und den PC verfügbar.