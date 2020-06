Corona-Warn-App: In anderen Stores verfügbar & Schweizer App gestartet

Die deutsche Corona-Warn-App (App Store-Link) des Robert-Koch-Instituts ist seit etwa eineinhalb Wochen im App Store verfügbar. Die Entwicklung, die mit Hilfe der Telekom und SAP erfolgte, verzögerte sich aufgrund einiger Privatsphäre- und Datenschutz-Probleme und wurde dann als quelloffene Anwendung für iOS und Android veröffentlicht.

Mit der Corona-Warn-App sollen Infektionsketten besser erkannt werden. Via Bluetooth erkennt das Smartphone und die App, ob man sich 15 Minuten oder länger auf ungefähr zwei Meter näher gekommen ist. Alle zwei bis fünf Minuten werden anonymisierte Identifikationsnummern übertragen, wobei der Ort nicht erfasst wird. Auch Infizierte können ihre positive Testung in der App mitteilen, um so weitere Anwender per Nachricht zu informieren, die sich in der Nähe der infizierten Person aufgehalten haben. Dabei werden keine persönlichen Daten übertragen. Ort, Alter, Geschlecht und Co. werden nicht mitgeteilt.

SwissCovid basiert auch auf Apples und Googles Schnittstelle

Das Robert-Koch-Institut stand nach dem Release der App in der Kritik, da man die Anwendung bisher nur im deutschen App Store angeboten hat. Für eine flächendeckende Nutzung, gerade in Urlaubs- und Sommerferien-Zeiten, ist es jedoch unabdingbar, dass auch ausländische Stores unterstützt werden. So können auch Ausländer, die sich in Deutschland aufhalten, aber keinen Account für den deutschen App Store haben, die Corona-Warn-App herunterladen. Bei Twitter teilte das RKI nun mit, dass die Anwendung “schrittweise in internationalen App Stores verfügbar” gemacht werden soll. Den Anfang machen die Länder Österreich, Belgien, Bulgarien, Tschechien, Dänemark, Frankreich, Luxemburg, Niederlande, Polen und Rumänien, weitere sollen folgen.

Auch aktuelle Downloadzahlen wurden vom RKI wieder bei Twitter mitgeteilt: Bis zum 26. Juni 2020 waren es 13,3 Millionen Downloads, die auf iOS- und Android-Geräte erfolgt sind. Und auch unsere Nachbarn in der Schweiz haben jetzt ihre eigene Corona-Warn-App: SwissCovid ist gestartet. Die App wurde vom Schweizer Bundesamt für Gesundheit (BAG) veröffentlicht und ähnelt technisch der deutschen Variante, die auf den Schnittstellen von Apple und Google beruht. Auch im deutschen App Store ist SwissCovid (App Store-Link) bereits verfügbar.