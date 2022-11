Black Friday bei Ethnotek: Mindestens 20 Prozent Rabatt auf das ganze Sortiment

Über die fair produzierten Taschen, Rucksäcke und Sleeves für eure Apple-Produkte von Ethnotek haben wir in der Vergangenheit immer wieder berichtet. Auch in meinem Haushalt kommt seit mehreren Jahren sehr zufriedenstellend der Ethnotek-Rucksack Raja L 30 für Einkäufe zum Einsatz, den ich auch schon in einem Testbericht näher vorgestellt habe. Auch die kompakte Ethnotek Cyclo Travel Sling für euer iPad, iPhone und kleine Accessoires ist einen Blick wert, den Bericht dazu findet ihr hier.

Bei der Herstellung der Produkte setzt der Hersteller auf fair und aufwändig vor Ort produzierte farbenfrohe Obermaterialien aus verschiedenen Ländern dieser Welt, darunter Vietnam, Guatemala, Ghana, Indien oder Indonesien, die dann für einen sehr individuellen Stil sorgen. Bei einigen der Taschen aus dem Sortiment können die bunten Stoffe, vom Hersteller als „Thread“ bezeichnet, sogar ausgetauscht werden.

Passend zum Black Friday bietet nun auch Ethnotek einen Rabatt auf das eigene Portfolio an. Es lässt sich mindestens 20 Prozent auf alle Produkte sparen, für einige ausgewählte Taschen gibt es sogar die Möglichkeit, bis zu 35 Prozent zu sparen. Letzteres gilt für die „We Made Too Much“-Kollektion, die von Ethnotek mit diesen Worten beschrieben wird:

„Da die Herstellung von handgefertigten Stoffen so lange dauert, müssen wir in der Regel viele Monate im Voraus vorhersagen, was die Leute einkaufen werden. Man kann sich vorstellen, dass das ziemlich schwierig ist. Daher machen auch wir manchmal Fehler, schließlich sind wir auch nur Menschen. Wir haben 2022 zu viele Produkte in Auftrag gegeben und diese sind dann auch noch mit einer ordentlichen Verspätung geliefert worden. Also brauchen nun einige Taschen und Portemonnaies ein neues Zuhause, und als Dankeschön dafür, dass ihr uns dabei helft, bieten wir sie euch zu Aktionspreisen an.“

Im Rahmen der Black Friday-Woche bekommt man mit dem Aktionscode BF20 sowieso schon 20 Prozent auf das gesamte Sortiment im Webshop von Ethnotek. Wer auf der Aktionsseite der We Made Too Much-Kollektion einkaufen geht, kann über den oben erwähnten Code nochmals sparen und kommt so auf Rabatte von bis zu 35 Prozent. So kostet beispielsweise der Ethnotek Satu Pack 25-Rucksack in verschiedenen Farbvarianten statt 179 Euro reduziert 149 Euro, mit dem Rabattcode BF20 reduziert sich der Preis nochmals auf 119,20 Euro. Hier lassen sich also durchaus einige Schnäppchen machen – klickt euch rein.