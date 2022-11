Finale Übersicht: Die besten Black Friday Deals & eure Top 15 Einkäufe

Der Jahresendspurt ist gestartet und mit dem Black Friday endet heute das wohl letzte große Shopping-Event dieses Jahres. Während es früher die besten Deals nur am Black Friday gab, hat man die Rabattschlacht jetzt schon auf eine komplette Woche ausgeweitet. Wir haben euch in den letzten Tagen mit echt vielen Deals versorgt, ab und an könnten einige spannende Angebote untergegangen sein. Abschließen möchten wir heute mit einer Übersicht der spannendsten Black Friday Deals.

Beachtet: Wir können leider nicht jedes einzelne Produkt prüfen, ob dieses noch auf Lager ist und ob der Angebotspreis noch Gültigkeit besitzt.

Smart Home

Wischen und Saugen

Software

Streaming

Solargeneratoren

Sonstiges

Top 15 bei Amazon

Anbei findet ihr die Top 10 Einkäufe der appgefahren- und Hueblog-Leser und Leserinnen. Auch hier gilt: Einige Produkte und Angebote sind schon vergriffen.

2x Philips Hue Bewegungssensor für 26,98 Euro (50% Rabatt auf den zweiten Artikel) (Amazon-Link) Philips Hue Lightstrip Plus 1m Erweiterung für 21,95 Euro (Amazon-Link) Philips Hue Lightstrip Plus 2m Basis für 61,99 Euro (Amazon-Link) 100 Euro Apple Gift Card kaufen + 10 Euro Amazon Gutschein (Amazon-Link) Philips Hue Dimmschalter (nicht mehr verfügbar) Microsoft 365 Family 12+3 Monate für 49,99 Euro (jetzt für 67,65 Euro) Philips Hue Wandschalter Modul Doppelpack für 56,99 Euro (Amazon-Link) Apple Pencil (2. Generation) für 107 Euro (jetzt wieder 129,95 Euro) AirBell Fahrradklingel für 16,97 Euro (Amazon-Link) Aqara Tür- und Fenstersensor für 14,01 Euro (Amazon-Link) Der neue Echo Dot (5. Gen, 2022) mit Uhr für 39,99 Euro (Amazon-Link) Anker Nano Pro 40W für 29,99 Euro (Amazon-Link) Fire TV Stick 4K für 24,99 Euro (Amazon-Link) Anker PowerPort Atom III Slim Wandladegerät für 44,99 Euro (Amazon-Link) Eve Door & Window für 31,99 Euro (Amazon-Link)

Das hat die Redaktion gekauft

Ich, Freddy, habe mich sehr zurückgehalten und habe lediglich das Philips Avent Babypflege-Set für 14,99 Euro im Angebot gekauft.

Angebot Philips Avent Babypflege-Set (Modell SCH400/00) Digitalthermometer: Das Set enthält ein genaues, schnell messendes Digitalthermometer

Kompakt: 10 essentielle Baby-Pflegeprodukte in einem kompakten, praktischen Etui

Für iPhone und iPad gibt es tolle Spiele, doch FIFA macht auf der Playstation einfach mehr Spaß. Das aktuelle FIFA 23 kostet für die Playstation 4 oder 5 nur 39,99 Euro. Mel hat zugeschlagen.

Angebot FIFA 23 Standard Edition PS4 | Deutsch FIFA World Cup - Erlebe mit dem FIFA World Cup 2022 in Katar und dem FIFA Women's World Cup 2023 in Australien und Neuseeland die absoluten Highlights...

Frauenfußball - Spiele zum ersten Mal in der Geschichte von EA SPORTS FIFA mit Frauen-Vereinsteams. Die Barclays FA Women's Super League und die... Angebot FIFA 23 Standard Edition PS5 | Deutsch HyperMotion2-Technologie - Die Weiterentwicklungen der HyperMotion-Gameplay-Technologie basieren auf der doppelten Menge an Motion-Capturing-Daten....

FIFA World Cup - Erlebe mit dem FIFA World Cup 2022 in Katar und dem FIFA Women's World Cup 2023 in Australien und Neuseeland die absoluten Highlights...

Auch Kollege Fabian war am Black Friday wieder im Shopping-Fieber, zumindest so ein kleines bisschen. Als kleiner Hobby-Handwerker mit überschaubarem Talent hat er sich einen Bosch-Bohrhammer mit Akku zugelegt, den es aktuell im Bundle mit Koffer, Ersatzakku und Ladegerät für 297,09 Euro gibt – immerhin rund 100 Euro weniger als gewöhnlich. Eine praktische Sache, um mal ein Bild oder eine neue Hue-Deckenleuchte anzubringen, insbesondere weil sich eben kein störendes Kabel am Gerät befindet.

Angebot Bosch Professional 18V System Akku Bohrhammer GBH 18V-21 (max. Schlagenergie 2 J, inkl. 2x GBA 18V... Vielseitiger Einsatz: dank drei verschiedenen Betriebsarten für Bohren, Hammerbohren und Meißeln

Ideales Verhältnis Leistung-Gewicht: Mit einem Gewicht von nur 2,4 kg Gewicht und einer Schlagenergie von 2,0 J ist der Bohrhammer sogar für...

Unser neustes Reaktionsmitglied Marlene hat sich den Bose SoundLink Flex Bluetooth-Lautsprecher zugelegt. Dieser kostet je nach Farbe zwischen 129 und 131,80 Euro, zuvor musste man 169 Euro bezahlen. Genutzt wird der neue Speaker in der Küche und im Bad.