Online-Speicher aus der Schweiz: pCloud zum Black Friday mit neuen Angeboten

Anzeige. Eine neue Rabattaktion aus dem Hause pCloud steht an. Passend zum Black Friday könnt ihr auch den Online-Speicher aus der Schweiz günstiger kaufen. Die Einzeltarife der Lifetime-Lizenzen sind im Preis reduziert, folgende Angebote sind bis zum 27. November 2022 gültig.

pCloud 500 GB Premium : Regulär für 570 Euro, aktuell für nur 139 Euro (zum Angebot)

: Regulär für 570 Euro, aktuell für nur 139 Euro (zum Angebot) pCloud 2 TB Premium Plus : Regulär für 1140 Euro, aktuell für nur 279 Euro (zum Angebot)

: Regulär für 1140 Euro, aktuell für nur 279 Euro (zum Angebot) pCloud 10 TB Custom: Regulär für 6000 Euro, aktuell für nur 890 Euro (zum Angebot)

Die Vorteile von pCloud liegen auf der Hand: Ihr müsst für die lebenslange Lizenz nur einmal bezahlen, zudem ist der Anbieter in der Schweiz ansässig und arbeitet DSGVO-konform. Eure Daten liegen dabei auf Servern in der Europäischen Union. Demnach müssen eure Dokumente nicht über Server in den USA oder Fernost geleitet werden; die Übertagung ist verschlüsselt und schnell.

Der Zugriff auf die eigene Cloud ist denkbar einfach. Neben dem Webzugriff stehen auch Apps für Windows, Mac und Linux bereit. Hier lassen sich Dateien speichern und synchronisieren, ebenso ist das Anlegen eines Backups sehr einfach gestaltet. Mit der App für iOS und Android könnt ihr auch unterwegs auf eure Daten zugreifen, Änderungen vornehmen, diese weiterleiten und mehr. Sind Daten als Favorit markiert, werden diese auch offline verfügbar gemacht.

Zudem steht eine leistungsstarke Suche zur Verfügung, die besonders dann sinnvoll ist, wenn man sehr viele Dateien gesichert hat. Gleichzeitig könnt ihr eure Dokumente ordentlich in Ordnern ablegen und mit Filtern nur ausgewählte Daten anzeigen lassen. Inhalte, die gelöscht wurden, bleiben beim Premium-Plan 30 Tage im Papierkorb. Natürlich lässt sich der Papierkorb jederzeit manuell löschen.

In pCloud könnt ihr jede Art von Dateien speichern, unabhängig von der Größe. So lassen sich selbst große Videodateien problemlos in der Cloud sichern. Gleichzeitig gibt es unbegrenzte Upload- und Download-Geschwindigkeiten und im Praxistest sind sowohl Upload als auch Download rasant schnell – und weiterhin abhängig von der eigenen Internetgeschwindigkeit.

Des Weiteren gibt es leistungsstarke Freigabefunktion. Über einen Link lässt sich eine Datei an Freunde und Co. senden, die die Daten auch ohne pCloud-Konto herunterladen können. Für zusätzliche Sicherheit kann man den Link mit einem Passwort schützen oder ein Ablaufdatum festlegen. Praktisch: Mit der Dateiversionierung kann man bis zu 30 Tage frühere Versionen wiederherstellen.

Die Handhabung der entsprechenden Apps ist intuitiv, das Design modern und der Funktionsumfang groß.

Beste Preis-Leistung zum Black Friday

Mit Blick auf die regulären Preise und die Rabattaktion von pCloud, muss man ganz klar sagen: Wer sich für die Schweizer Cloud interessiert, sollte im Angebot zuschlagen. Die Normalpreise sind vergleichsweise hoch angesetzt und während einer attraktiven Sale-Aktion wie der aktuell laufenden spart man doch einiges.

Und selbst die rabattierten Preise sollte man noch ins Verhältnis setzen. Denn anfangs sind Online-Speicher mit Monats- oder Jahresabo sicherlich günstiger, auf lange Sicht zahlt sich pCloud aber aus. Hier zahlt man nur einmalig und man hat danach keine weiteren Kosten mehr. Nach dem so genannten Break-even-Point bittet euch pCloud nicht erneut zur Kasse, während die Abogebühr bei anderen Anbietern weiterhin fällig wird.

Fazit

Am Ende des Tages müsst ihr selbst entscheiden, was ihr wollt. Bei pCloud muss man zum Start etwas tiefer in die Tasche greifen, hat dann aber keine Folgekosten mehr. Natürlich kann man auch seinen eigenen Server Zuhause betreiben, dafür benötigt man aber entsprechendes Wissen und muss sich auch um die Wartung und mögliche Erweiterungen kümmern. Wer sich jetzt für pCloud entscheidet, profitiert von diesen Angeboten:

pCloud 500 GB 570 EUR 139 EUR jetzt kaufen

pCloud 2 TB 1140 EUR 279 EUR jetzt kaufen